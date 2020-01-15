Hasta yakınları caminin misafirhanesinde konaklıyor

15.01.2020 08:23 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:23

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Gazi Osman Paşa Camii'nin alt katında bulunan iki misafirhane, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınan hastaların yakınlarına 'ev' oluyor. Gazi Osman Paşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hazım Esirci, yaklaşık 8 yılda bine yakın hasta yakınının misafir edildiğini belirterek, amaçlarının şehir dışından gelip, hastanede tedavi olanların sıcak bir ortamda kalmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Yanık Ünitesi, Türkiye genelinden birçok hastayı kabul ediyor. Vücutlarının çeşitli yerlerinde, farklı sebeplerinden dolayı yanıklar oluşan hastalar yurt genelindeki hastanelerden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilerek tedavi görme imkanı buluyor. İçerisinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane ve yanık hastaları için özel tasarlanmış odalar bulunan yanık ünitesinde, ortamın steril olmasını sağlayabilmek adına hasta yakınları kabul edilmiyor.

Kaynak: DHA