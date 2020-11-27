Hasankeyf'te tarih turizminin canlanması için çalışma başlatıldı
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Hasankeyf'te tarih turizminin canlanması için çalışma başlatıldı

27.11.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:09

Hasankeyf'te tarih turizminin canlanması için çalışma başlatıldı Ilısu Baraj suları altında kalan Batman'ın tarihi ilçesi antik kent Hasankeyf'te tarih turizminin daha da canlanması için bir takım çalışmalar ve projelerin yapıldığını belirten Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, "Tarih turizmi...

Hasankeyf'te tarih turizminin canlanması için çalışma başlatıldı

BATMAN - Ilısu Baraj suları altında kalan Batman'ın tarihi ilçesi antik kent Hasankeyf'te tarih turizminin daha da canlanması için bir takım çalışmalar ve projelerin yapıldığını belirten Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, "Tarih turizmi en önemli gücümüz olacak" dedi.

Ilısu Barajı ile sular altında kalan tarihi Hasankeyf'te turizmin gelişmesi için proje geliştirme çalışmalarına başlandı. 12 bin yıllık tarihe şahitlik yapan Hasankeyf'in hala bu özelliğini devam ettirdiğini aktaran Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, "Hasankeyf 12 bin yıllık tarihe şahitlik yapmış, birçok medeniyetin içinde barınmış olduğu antik bir şehrimiz ve hala bu özelliği devam ettiriyor. Her ne kadar bazı odaklar, bazı çevrelerin baraj geldi, Hasankeyf su altında kaldı, bütün tarihi envanterler yok oldu, söylemi olsa da ben inanıyorum ki Hasankeyf'i ziyaret ettiklerinde o söylemlerini değiştirecekler. Bizim yeni turizm anlayışımızda bile hala Hasankeyf'in en önemlisi yine tarihtir. Halen kale bölgesi dediğimiz Şaab vadisi bölgesi alanında büyük bir tarih yatıyor. Büyük Saray, Ulu Cami orada. 1500-2000 yıl öncesine ait kalemiz orada ayakta duruyor. Yeni anlayışımızla tarih turizmi en önemli gücümüz olacak" diye konuştu.

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Hasankeyf'te tarih turizminin canlanması için çalışma başlatıldı
Hasankeyf'te tarih turizminin canlanması için çalışma başlatıldı
Hasankeyf'te tarih turizminin canlanması için çalışma başlatıldı
Hasankeyf'te tarih turizminin canlanması için çalışma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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