: Hasan Mezarcı kimdir? Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı kimdir?

26.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:15

TBMM 19. Dönem Milletvekili olan Hasan Mezarcı kendini Mesih ilan etmişti. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Hasan Mezarcı, Noel paylaşımı ile tekrar gündem oldu. Kendinin Mesih olduğunu ve Noel'in kendi doğum günü olduğunu iddia ederek Noel'de doğum günün kutlayan Hasan Mezarcı vatandaşların merak konusu oldu. Peki Hasan Mezarcı kimdir? Hasan Mezarcı biyografisi ve hayatı!

HASAN MEZARCI KİMDİR?

Hasan Mezarcı 1 Mayıs 1954, Düzce doğumludur. Radikal ve muhafazakâr görüşleriyle tanınan Türk siyasetçi ve din adamıdır.

Doğum tarihi: 11 Mayıs 1954 (65 yıl yaşında)

Doğum Yeri: Düzce

Eşi: Esin Tatlı Mezarcı

Eğitim: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Çocuklar: Yasir Mezarcı, Fatih Mezarcı, Furkan Mezarcı

Ebeveynler: Fikrîye Çil, Rasim Mezarcı

HASAN MEZARCI BİYOGRAFİSİ VE HAYATI

İlkokuldan sonra Düzce Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlığını yaptı ve İmam-Hatip Okulu'na girdi. İmam-Hatip'i bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. İlahiyat okurken medrese tahsili de aldı. Alanında uzman ilim adamlarından dersler alan Mezarcı, Arapça, tefsir, hadis ve kelam gibi ilimler öğrendi.

Daha küçüklüğünde dedesinin okuduğu Ahmediye ve Muhammediye gibi İslam klasiklerine büyük ilgi duyan Hasan Mezarcı, "Osmanlı'ya, tarihe alakamız, resmi tarihin zıddı olan fikirlere alışkanlığımız aileden geliyor" diyor. Öğrencilik yıllarında müezzinlik ve imamlık ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tarım Bakanlığı'nda memurluk yaptı. Müftülüğe Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde başladı. Daha sonra askerlik hizmetini tamamladı. Yedek Subaylığı sıkıyönetim dönemindeydi. Adana 6. Kolordu Komutanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler subayı olarak görev aldı. Askerlikten sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesine müftü olarak atandı. Daha sonra da İstanbul'un Ümraniye ilçesinde tayin edildi. Akyazı'da 5, Ümraniye'de ise 3,5 yıl görev yaptı. Dokuz yılı müftü olmak üzere devlet memurluğundaki hizmeti 15 yılı aştı.

Hasan Mezarcı

Müftülük yaptığı bölge İstanbul'dan Refah Partisi tarafından aday gösterilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Evli ve altı çocuk babası olan Hasan Mezarcı yakın tarihle ilgili tartışmalı konuları gündeme getirmesiyle dikkatleri çekti ve bu sebeple partisinden ihraç edildi. Daha sonra hapis cezasına çarptırıldı. Hasan Mezarcı'nın hapishane süreciyle başlayarak bir içine kapanma ve yalnızlaşma sürecine girdiği gözlendi. Cezaevindeyken psikolojik ve biyokimyasal işkenceye maruz kalarak akıl sağlığını yitirdiği iddia edildi. Bu işkencenin 1992 yılında yayınlanan Dünya Af Örgütü raporuna göre "İnsanın zihni yetilerini bozmayı, yok etmeyi, değiştirmeyi hedefleyen sorgulama prosedürü ahlâki suçtur. Fiziksel işkence sınıflandırması kadar insanlık dışıdır" düşüncesi çerçevesine girdiği iddia edilmesine rağmen yeterli kanıt bulunmaması sebebiyle iddia olmaktan ileriye gidememiştir.

25 Kasım 2000'de verdiği röportajda üç yıl önce yattığı cezaevinde Allah tarafından peygamber ilan edildiğini belirten Mezarcı, kendisini Mesih ilan etti. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 'Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret' suçundan kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası alan Mezarcı, yaklaşık 3 yıl yaşadığı Almanya'dan Türkiye'ye dönünce cezasını çekmesi için gönderildiği Edirne'nin İpsala Kapalı Cezaevi'ne de yaklaşık 3 ay yattıktan sonra Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre cezasını tamamlayarak 6 Mayıs 2002'de tahliye oldu.

Havarileri (şahitleri) olduğunu iddia ettiği cemaati ile faaliyetlerini internet sitesi vasıtasıyla da devam ettirmektedir. Çeşitli e-kitaplar yayınlanmaktadır.

Kavgamın Perde Arkası adlı 1996 yılında yazdığı bir kitabı vardır.

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