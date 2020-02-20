Hasan Kaçan, hayırsevere Robin Hood lakabı takılmasına sitem etti: O mideyi de ruhu da bozar
Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programa katılan oyuncu Hasan Kaçan, dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever bir iş insanının "Robin Hood" olarak lanse edilmesini "Bizim hayırseverlikle anılacak olan ismimiz Robin Hood mudur?" diyerek eleştirdi.
Oyuncu kimliğinin yanı sıra senarist ve karikatürist olarak önemli işlere imza atan Hasan Kaçan, Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen söyleşi programında sevenleriyle bir araya geldi. Kaçan, son aylarda dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever bir iş insanının "Robin Hood" olarak anılmasıyla ilgili de ilk kez konuştu.
"MUHAKKAK SANATLA ALAKADAR OLUN"
Gençlerin muhakkak bir sanatla uğraşmaları gerektiğini belirten Kaçan, "Belediyelerin spora yönelik hizmetleri var. Çocuklar sağlıklı bir fizik için buralarda yüzme, basketbol, voleybol öğreniyor. Fiziği sağlam olması önemli ama sağlıklı bir ruha da sahip olmak lazım. Sağlıklı ruha sahip olmadıktan sonra kendine, ailene, vatanına, milletine ne kadar faydalı olur? Onu düşünmek lazım. O yüzden evlatlarımızı spora yönlendirdiğimiz kadar sanata da yönlendirirsek onların iç dünyalarını da sağlıklı tutma imkanını vermiş oluruz. Sanat dediğin şey ruha nezaket, incelik, letafet ve merhamet katar. Yaradan tarafından bize verilen o güzellikleri canlı tutar. O yüzden muhakkak sanatla alakadar olun" dedi.
"BİZİM HAYIRSEVERLİKLE ANILACAK OLAN İSMİMİZ ROBİN HOOD MUDUR?"
Yurt çapında dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanına "Robin Hood" benzetmesi yapan medyanın yayıncılığına da değinen Kaçan sözlerine şöyle devam etti: "Bir hayırsever birçok yere yardım ediyor adını Robin Hood koymuşlar. Neden? Bizim hayırseverlikle anılacak olan ismimiz Robin Hood mudur? Tamam ona da bir şey demiyoruz. Biz yapılmış güzel bir sanat eserini reddetmiyoruz ama sürekli onu da yersek mideyi bozarız. Bizim kendi soframızın tadını, kokusunu, lezzetini ve vitaminini evladımıza vermek zorundayız. Ötekini yemeye alışırsak mideyi bozar. Mideyi bozan ruhu da bozar."
Haber Videosu: Hasan Kaçan, hayırsevere Robin Hood lakabı takılmasına sitem etti: O mideyi de ruhu da bozar
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Git başka yerde kus. Git uzak dur benden.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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açma haberi zorlamı açtırıyorlarYayından Kaldır
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Hasan Kaçan adam gibi adamdırCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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Ya ne kadar saçma sapan bir açıklama bu . Arkadaşın dediği gibi sen git dağıt adını da sen koy. Adam kendi diyor bana robin hood diyin diye. Sen neyin kafasını yaşıyorsun.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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SEN NE DİYORSUN YALAKA !!! TRT''DEN GOMDUGUN PARALARI AÇIKLA.Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
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Sen kaç hay yaptı! o na göre adını koyCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Ne gereksiz bi kişi kim olduğu ne iş yaptığı belli olmayan hadsiz hayırseverleri eleştiriyor işine bak koç yiğit sen yap sana başka bir isim verelim.Cevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
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Adam kendi istiyormuş, Robin Hood denilmesini. . . Sen işine bak, Hasan Kaçan!Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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hasan kaçan haklı. robin hood zenginden çalıp fakire verdiği iddia edilen kişi yani hırsız aslında. buradaki şahıslar hayırsever. aradaki farkı iyi anlamak lazımCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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yapabiliyorsan sen de yap. . . . hasan kaçan diyelim. . . . . laf salatası yapıp cukkayı doldurmak güzel. . . . .Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır