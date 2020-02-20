: Hasan Kaçan, hayırsevere Robin Hood lakabı takılmasına sitem etti: O mideyi de ruhu da bozar

20.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:35

Oyuncu kimliğinin yanı sıra senarist ve karikatürist olarak önemli işlere imza atan Hasan Kaçan, Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen söyleşi programında sevenleriyle bir araya geldi. Kaçan, son aylarda dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever bir iş insanının "Robin Hood" olarak anılmasıyla ilgili de ilk kez konuştu.

"MUHAKKAK SANATLA ALAKADAR OLUN"

Gençlerin muhakkak bir sanatla uğraşmaları gerektiğini belirten Kaçan, "Belediyelerin spora yönelik hizmetleri var. Çocuklar sağlıklı bir fizik için buralarda yüzme, basketbol, voleybol öğreniyor. Fiziği sağlam olması önemli ama sağlıklı bir ruha da sahip olmak lazım. Sağlıklı ruha sahip olmadıktan sonra kendine, ailene, vatanına, milletine ne kadar faydalı olur? Onu düşünmek lazım. O yüzden evlatlarımızı spora yönlendirdiğimiz kadar sanata da yönlendirirsek onların iç dünyalarını da sağlıklı tutma imkanını vermiş oluruz. Sanat dediğin şey ruha nezaket, incelik, letafet ve merhamet katar. Yaradan tarafından bize verilen o güzellikleri canlı tutar. O yüzden muhakkak sanatla alakadar olun" dedi.

"BİZİM HAYIRSEVERLİKLE ANILACAK OLAN İSMİMİZ ROBİN HOOD MUDUR?"

Yurt çapında dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanına "Robin Hood" benzetmesi yapan medyanın yayıncılığına da değinen Kaçan sözlerine şöyle devam etti: "Bir hayırsever birçok yere yardım ediyor adını Robin Hood koymuşlar. Neden? Bizim hayırseverlikle anılacak olan ismimiz Robin Hood mudur? Tamam ona da bir şey demiyoruz. Biz yapılmış güzel bir sanat eserini reddetmiyoruz ama sürekli onu da yersek mideyi bozarız. Bizim kendi soframızın tadını, kokusunu, lezzetini ve vitaminini evladımıza vermek zorundayız. Ötekini yemeye alışırsak mideyi bozar. Mideyi bozan ruhu da bozar."

Kaynak: DHA

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