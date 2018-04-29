Hasan Celal Güzel'in İsmi Memleketindeki Gençlik Merkezine Verildi

Şahinbey'de yeni yapımı tamamlanan gençlik merkezine eski Bakan Hasan celal Güzel'in ismi verildi.Tesisin açılışı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından yapıldı.

Şahinbey İlçesi'nin en büyük gençlik merkezlerinden birisi olan tesise, Merhum Bakan Hasan Celal Güzel'in ismi verilerek yaşatıldı. Düzenlenen törende Merhum Bakan Hasan Celal Güzel'in hayatı anlatılırken, ailesi göz yaşlarına hakim olamadı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, siyasete atıldıktan sonra Hasan Celal Güzel'le birçok vesileyle görüşme imkanı bulduğunu belirterek, "1970'li yılların sonunda Türkiye fiilen ve resmen iflas etmişti. 24 Ocak kararları aslında Türkiye ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasına zemin hazırlayan kararlardı. Bu kararlara zemin hazırlayan ekibin içinde merhum Hasan Celal Güzel de vardı. 1983 ve sonrası Türkiye büyük bir yükseliş dönemine girdi. Reformlar yapıldı. Türkiye sınıf atladı. Çünkü o dönem Merhum Turgut Özal ve ekibinin başında Hasan Celal Güzel'i görüyorsunuz. Bu değerli şahsiyetlerin yapmış olduğu reformlar sayesinde Türkiye düşük gelirli ülke grubundan çıkarak orta gelir grubuna geçmiştir. Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Gerçekten bu ülke, bu değerli insanlara çok şey borçludur" dedi.

"Darbelere karşı duran biriydi"

Hasan Celal Güzel'in kendi yaşamını Türkiye siyasetine adadığını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Ahdı vefalı bir hizmetin açılışı için bir araya geldik. Hasan abiyi 1991 yılında bir kahve toplantısında tanımıştım. Hasan abi bundan 10 yıl önce Lefkoşe'ye gençlere konferans vermek için gelmişti ve geldiğinde rahatsızlığı nedeniyle çok zor yürüyordu. Ancak o haliyle dahi oradaki gençlere tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi ve coğrafyamız üzerindeki oynanan oyunları anlattı. Daha sonra kendisini ofisinde ziyaret ettiğimizde hazırladığı eserleri tek tek çıkartarak bizlere anlattı. Kendini, Türkiye siyasi tarihinde darbelere karşı duran biri olarak adamış. Ancak bunun yanında milli kültürünü yaymak için gayretli bir şekilde çalışıyordu. Daha sonra Gölbaşı'nda Yeni Türkiye Stratejik Merkezi'ni açtı. En son kendisiyle birlikte Ankara da bir yemekte bir araya gelmiştik ve rahmetli Milletvekilimiz Abdulkadir Yüksel'e övgüler yağdırmıştı. Halkla iç içe olan biri olduğunu söylemişti. Toplamda 9 ay içerisinde bu iki değerli insan rahmeti rahmana kavuştu. Hasan abimiz bir Gaziantepli olarak Türkiye mefkuresinin vedarı iftiharı oldu" şeklinde konuştu.

"O bir devlet adamıydı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güzel'i minnetle anarak, "Bir insanın arkasında bırakacağı en güzel şey şeref ve itibardır. Hasan Celal Güzel itibarıyla ve şerefiyle rahmetli olmuştur. Mekanı cennet olsun. Özellikle siyaset adamı çok yetişir. Ama devlet adamı olmak ayrı bir özelliktir. Hasan Celal Güzel akademik olarak tek başına külliye hazırlamış. Aynı zamanda bu topraklardan yetişmiş bürokraside en genç müsteşar olmuştur" ifadelerinde bulundu.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Hasan Celal Güzel'in sayılamayacak kadar fedakarlıkta bulunduğuna ve onu anlatmaya kelimelerin, kitapların kifayetsiz kaldığını vurgulayarak, "İsmiyle müsemma olan Hasan Celal Güzel'i 40 gün önce kaybettik. 73 yıllık ömrü boyunca ülkemiz ve Gaziantep için sayılamayacak kadar fedakarlıklar ve çalışmalar yaptı. Bürokraside, Başbakanlık Müsteşarlığında ve bakanlığı döneminde ülkemizin ihtiyaç duyduğu, insanların sustuğu özellikle 28 Şubat döneminde zalimlerin karşısına dikilen kahramanlarımızın başında geliyordu. Bu güzel insan, eğitime çok büyük katkılar sağladı. Onun isminin yaşatılması önemli. Biz, bu yapmış olduğumuz gençlik tesisimize kendisinin yaşantısıyla da uygun olduğu için adını koyduk. Allah mübarek eylesin. İsmiyle yaşasın. Burada okuyan gençler inşallah onu örnek alacak. İsmini unutmayacağız, unutturmayacağız. Ailesine tekrar baş sağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Hasan bey'in ismi yaşayacak

Merhum Bakan Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel, rahmetli Hasan Celal Güzel'in ömrünü doğruluğa ve demokrasiye adadığını kaydederek "50 yıllık hayat arkadaşım Hasan Celal Güzel'in vefatının 40. gününde böylesi güzel bir tesisin açılışı için bir araya geldik. Hasan Bey'in Türk kültür ve manevi değerlerini gençliğe emanet edilmesi ve isminin bu gençlik merkezinde yaşatılması hususunda çalışmalarından dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Hasan Bey'e olan saygı ve muhabbet ancak böyle bir tesisin açılmasıyla sağlanabilirdi" diye konuştu. Konuşmaların akabinde tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından ise Merhum Bakanın eşi Ülker Güzel ve yakınları Merhum Bakan Hasan Celal Güzel'in isminin yaşatılacağı gençlik Merkezini gezdiler.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Merhum Bakan Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP