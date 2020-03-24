Hantavirüs: Çin'de Yeni Virüs Salgını İddiaları #Hantavirus
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Arjantin, Teknoloji

Hantavirüs: Çin'de Yeni Virüs Salgını İddiaları #Hantavirus

Hantavirüs söylentileri gün yüzüne çıktı. Bugün ortaya çıkan haberlerde, Çin'in Yunan eyaletinde Hantavirüs salgını görüldüğü söylendi.

24.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:34
Hantavirüs: Çin'de Yeni Virüs Salgını İddiaları #Hantavirus

Hantavirüs söylentileri gün yüzüne çıktı. Bugün ortaya çıkan haberlerde, Çin'in Yunan eyaletinde Hantavirüs salgını görüldüğü söylendi. Kemirgenlerden insanlara geçen ve varlığı bir süredir bilinen yeni virüs dolayısıyla aynı otobüste bulunan 32 kişinin karantina altına alındığı haberleri yapıldı. Peki, Hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nedir, nasıl bulaşır? Bir çok çeşidi bulunan hantavirüs genellikle Kuzey ve Güney Amerika'da görülüyor. Hantavirüsün en çok görüldüğü ülkeler Arjantin, Şili, Brezilya, ABD, Kanada ve Panama'dır. Bunlar dışında Çin, Kore ve Rusya'da da az da olsa rastlanmaktadır.

Çin'de İngilizce yayınlar yapan Global Times isimli gazetenin Twitter adresi üzerinden Hantavirüs salgını üzerine paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Yunnan Eyaletinden bir kişi Pazartesi günü kiralık otobüsle çalışmak üzere Shandong Eyaletine dönerken öldü. #Hantavirüs için pozitif test edildi. Otobüsteki diğer 32 kişi teste tabii tutuldu." ifadeleri kullanıldı.

Kemirgenlerin ısırması sonrasında insanlara bulaştığı virüs, aslında uzun süredir dünyanın pek çok noktasında görülüyordu. Uzun yıllardır aramızda dolaşmasına karşın, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında Hantavirüs salgını yorumları, insanları tedirgin etmeye yetti.

Daha önce 2013 - 2018 yılları arasında Arjantin'de çokça görülen hatanvirüs, 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Tüm dünyada bu sayının ise 111 kadar olduğu tahmin edilmekteydi.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW

— Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020

Hantavirüs nedir?

Bir çok çeşidi bulunan hantavirüs genellikle Kuzey ve Güney Amerika'da görülüyor. Hantavirüsün en çok görüldüğü ülkeler Arjantin, Şili, Brezilya, ABD, Kanada ve Panama'dır. Bunlar dışında Çin, Kore ve Rusya'da da az da olsa rastlanmaktadır.

Hantavirüsü yol açtığı hastalığa ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından böbrek sendromlu kanamalı ateş adı verilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Bilkent Üniversitesi Hantavirüs sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hantavirüs nasıl bulaşır?

Hantavirüs yabani fareler ya da pamuk faresi adı verilen bir tür fareden bulaşmaktadır. Bu farelerin anavatanı ise Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır. Bu virüsü taşıyan farelerin kendileri virüsten pek fazla etkilenmezler.

Fareler, virüsü vücutlarından atsalar bile uzun bir süre boyunca virüsü dışkılama veya salya yolu ile doğaya bırakırlar. Farelerden doğaya salınan bu virüs bir süre sonra toz halinde havaya karışır ve solunum yolu ile insanlara da bulaşır. Ayrıca doğada yetişen sebze ya da meyvelere bulaşması ile de insanlara geçebilir. Virüsü taşıyan bir kemirgenin insanı ısırması ile de insana bulaşabilir.

Hantavirüs belirtileri nelerdir?

Hantavirüs belirtileri ani başlayan ateş, titreme, baş ağrısı, eklemlerde ağrı, bulantı, kusma ve ishaldir. Bu virüsün bulaştığı kişilerde böbrekler görevini tam olarak yerine getiremez ve bunun sonucunda az veya hiç idrar yapamama görülür. Ayrıca bu kişilerde geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri ve ciltte kanama gibi belirtiler de görülür. Bu belirtilerin olduğu kişilerin en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna giderek muayene olmaları gerekir. Hastalığın erken teşhisinin hayati önemi bulunmaktadır.

Kaynak: Tamindir

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