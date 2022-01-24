Ülkemizin pek çok kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar kapatıldı. Pek çok ilimizde zincirleme kazalar meydana geldi. Vatandaşlar, hangi yollar kapalı onu merak etti. Peki, Hangi yollar kapalıdır? 24 Ocak Pazartesi bugün kapalı yollar nereler? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılır? Kapalı yollar ne zaman açılacak? İşte bilgiler...

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Türkiye'de sürücüler zorluk yaşarken, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Hangi yollar kapalıdır? 24 Ocak Pazartesi bugün kapalı yollar nereler? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılır? Açık yollar hangileridir? Açık olan yollar nereler?

HANGİ YOLLAR AÇIK VE KAPALIDIR? (23-24 OCAK 2022)

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar saat 21.00 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

- İstanbul-Ankara arasında TEM Otoyolu ve devlet karayolu tüm araç trafiğine kapatılmıştır.

- Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma açılmıştır.

- Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma açılmıştır.

- Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi tır trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

- Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

- Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.

- Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.

- Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.

- Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

- Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.

- Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Kahramanmaraş-Göksun Yolu tır trafiğine kapatılmıştır.

- Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

D-100 KARAYOLU AÇILDI MI, KAPALI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul- Ankara D-100 Devlet Yolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını, TEM Otoyolu'nda ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan yollarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı. TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN UYARI

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerede- Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" ifadelerine yer verdi.

SAKARYA VALİSİ: YENİ BİR DUYURUYA KADAR YOLA ÇIKMAYIN

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

BOLU DAĞI GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Bolu'da kent merkezinde bulunan araçların D-100 Karayolunu kullanarak Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı'na geçişine izin verilmiyor.

KOCAELİ-İSTANBUL ARASI ULAŞIMA KAPANDI

Kocaeli'de yoğun kar yağışı ve kayan araçlar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

VALİ YERLİKAYA: YOLA ÇIKMAYIN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır" ifadelerine yerdi.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre İstanbul - Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı. Ayrıca açıklamada, ekiplerin çalışmaya devam ettiği ve yol güvenli hale gelince tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.

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