Hande Yener olayı nedir? Hande Yener Harbiye Açık Hava sahnesinde ne dedi?

Hande Yener olayı nedir? Hande Yener Harbiye Açık Hava sahnesinde ne dedi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hande Yener'in Harbiye Açık Hava sahnesindeki sözleri gündeme damgasını vurdu. Konser sırasında yaptığı açıklamalar, sosyal medyada ve magazin camiasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Hande Yener olayı nedir? Hande Yener Harbiye Açık Hava sahnesinde ne dedi? İşte, detaylar…

Hande Yener'in Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konser sırasında yaptığı açıklamalar, hem sahneye gelen izleyiciler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkatle takip edildi. Sahnedeki çıkışıyla gündemde geniş yer bulan ünlü sanatçının sözleri, kısa sürede magazin basınının da radarına girdi. Peki, Hande Yener sahnede ne söyledi? Hande Yener olayı nedir ve neden sosyal medyada bu kadar konuşuldu? İşte, merak edilen o gecenin perde arkası…

HANDE YENER OLAYI NEDİR, SAHNEDE NE DEDİ?

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dün gece sahneye çıkan Hande Yener, hem şarkıları hem de sahnedeki enerjisiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Müzikal performansının yanı sıra konser sırasında yaptığı konuşma da sosyal medyada çok konuşuldu.

Hande Yener, sahneden seslendiği dinleyicilerine "Zaman her zaman kötüydü aslında. Geçmişe baktığımda da neler neler olmuştu. O yüzden ben eminim bizim bu sevgimiz, gücümüz, enerjimiz, bu isteğimizle biz bu deviri çok güzel devireceğiz. Gençlerimizdeki coşku, memleket sevdası, dürüstlük, içtenlik, gerçeklik… Bunu görmemem mümkün mü? Hissetmemek mümkün mü?" sözleriyle hitap etti. Sanatçının bu ifadesi, hem konser alanında hem de sosyal medya platformlarında dikkat çekti.

Hande Yener olayı nedir? Hande Yener Harbiye Açık Hava sahnesinde ne dedi?Hande Yener olayı nedir

Söz konusu açıklamalar, dinleyiciler arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yener'in sahnedeki çıkışı sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
TÜSİAD davasında ara karar! Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD davasında ara karar
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.