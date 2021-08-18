Hande Erçel'den flaş Serenay Sarıkaya hamlesi

Kerem Bürsin ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel, kırmızı mayokinisi ve kot şortu ile verdiği pozla dikkat çekmişti. Erçel'in ardından Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle poz vermişti. Sosyal medyada bir kullanıcının, "Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'nın taklidi gibi" yorumu Erçel'i rahatsız etti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin final yapmasının ardından geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitmişti.

Kırmızı bir mayokinisi ve kot şortu ile objektif karşısında poz veren Erçel, fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşmıştı.

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'in 2019 yılında ayrıldığı oyuncu Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle çekildiği kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Erçel'in verdiği pozlar 3,3 milyon beğeni alırken, Sarıkaya'nın fotoğrafları ise 338 bin kişi tarafından beğenildi.

İkilinin peş peşe gelen paylaşımları fanlarını harekete geçirdi.

Sosyal medyada bir kullanıcının, "Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'nın taklidi gibi" yorumu tartışma yaratmıştı.

Bu gelişmenin ardından Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasından rahatsız oldu ve ses getiren fotoğraflarını kaldırdı.

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, muhabirlerin, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu an sadece işimizi yapıyoruz. Keyifli bir ilişkimiz var." demekle yetinmişti.

Kerem Bürsin, 2019 yılında Serenay Sarıkaya'dan ayrılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin