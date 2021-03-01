Hande Doğandemir: Ertesi günü planlamadan geceyi kapatmam

? Oyuncu-sunucu, sosyolog... İletişim sosyolojisi yaparken kendinizi birden kamera karşısında buluyorsunuz. Merceğin önü mü, arkası mı?Benim için zor bir soru. Şu anda önü...

? Oyuncu-sunucu, sosyolog... İletişim sosyolojisi yaparken kendinizi birden kamera karşısında buluyorsunuz. Merceğin önü mü, arkası mı?

Benim için zor bir soru. Şu anda önü... Ama bir gün neden arkası da olmasın tekrar?

? Hangisini daha şamata hatırlıyorsunuz: Ankara Tevfik Fikret yılları mı, Erasmus'la gittiğiniz Lille dönemi mi?

İkisi de inanılmaz güzeldi ama Erasmus'la Fransa dönemi daha eğlenceliydi.

? Kütüphane yanıyor, ortaokuldan beri Fransızca konuşan biri olarak hangi seksiyonu kurtarırsınız: Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?

E Fransız edebiyatı.

? Hangisiyle yemek yemek isterdiniz: Camus mü, Kafka mı?

A, orada Kafka ama! (Gülüyor)

? Kariyerinizde hangisi nirengi taşı: "Leyla ile Mecnun"un Şans'ı mı, "Güneşi Beklerken"nin Zeynep'i mi?

Zeynep. Tabii ki Zeynep. Onun yeri hep ayrı.

Hande Doğandemir, "Leyla ile Mecnun" dizisinde 'Şans' rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.

? İlkinde 851 bin, ikincisinde 2.5 milyon takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?

Benim için Instagram daha aktif bir kullanım alanı.

? Hangisiyle düet yapmak isterdiniz: Ajda Pekkan mı, Sezen Aksu mu?

Ay ne zor sorular. İkisi de olmaz mı?

? Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

Birinin omuzunda ağlamayı tercih ederim.

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Kırmızı et.

2013-2014 yıllarında yayınlanan "Güneşi Beklerken" dizisinde Yağmur Tanrısevsin, Kerem Bürsin, Hande Doğandemir ve İsmail Ege Şaşmaz başroldeydi.

UYKUSUZ KALIRIM O KESİN!

? Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı,kebap-şalgam-Adana mı?

Rakı-balık-Ayvalık.

? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

Orman-ağaç-temiz hava.

? Patronun mangal partisinde köfteler berbat. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

Bilmem, tabakta bırakırım herhalde.

? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

Çeşitli sorularla kim olduğunu bir şekilde anlamaya çalışırım...

? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

Uykusuz kalırım. O kesin!

? Hatır için çiğ tavuk...Yenir mi, yenmez mi?

Hiç yiyemem. Eskiden olsa "evet" derdim ama yaşım ilerledikçe bu huyumdan vazgeçtim. (Gülüyor)

? Sofrada hangisine tahammül zordur: Obura mı, gevezeye mi?

Gevezeye. Yemek sırasında sohbete bayılırım. Saatlerce o masada kalabilirim ama boş ve yersiz konuşan birine tahammülüm yok.

ÖZEL MESELELER...

N'olursa olsun aşkı tatmak güzel duygu

? Yılın hangi dönemi daha romantik: İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

İlkbahar-yaz.

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı,her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Hiç aşık olmamak daha kötü... N'olursa olsun, aşkı tatmak güzel duygu.

? En çok hangisine güvenirsiniz: Bakışınıza mı, gülüşünüze mi?

Bakış diyeyim. Daha fazla duyguyu aktarabilirim.

? Bacak dekoltesi mi, sırtdekoltesi mi?

Sırt dekoltesi favorim.

? Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

Bence göz kaçırmak daha dikkat çekici.

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

Bilmem, sevdiğim zaman herhalde.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi,kayıtsızlık mı?

Nefretin içinde hala aşk vardır. O işin net bitişi kayıtsızlıktır.

? Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

Bence zeki doğmak daha avantajlı. Hayatla daha kökten baş edebilme avantajı sağlar.

? Bir insan için hangisi daha ağırdır: İhaneti bilip de susmak mı, habersiz yaşamak mı?

İhaneti bilip de susmak daha ağır galiba.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Cem.

? İstanbul'un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

Anadolu.

? Hangisi kankanız olurdu: Brigitte Bardot mu, Marilyn Monroe mu?

Marilyn.

? Yeşilçam'dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

Türkan.

? Mantı mı, iskender mi?

Mantı.

? Kiminle komşu olmak isterdiniz: Muhsin Ertuğrul mu, Afife Jale mi?

Afife.

? Tavla mı, satranç mı?

Tavla.

? Kedi mi, köpek mi?

Köpek.

? Demet Akbağ mı, Demet Evgar mı?

Evgar.

HAYAT BİLGİSİ...

İyisiyle kötüsüyle yaşadığım her şeyi kabul etmek istiyorum

? Bir şeyi gece mi, sabah mı planlarsınız?

Gece. Aslında hep bir sonraki an n'apacağımı düşünüyorum. O yüzden ertesi günü planlamadan geceyi kapatamıyorum.

? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye gidersiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

Hiçbirini istemem. Geçmiş desem orada kalmış gibi. Tabii ki değiştirmek istediklerim var ama iyisiyle kötüsüyle yaşadığım her şeyi kabul etmek istiyorum. Geleceği de bilmek istemiyorum. O zaman bu anı yaşayamam.

Kaynak: Hürriyet