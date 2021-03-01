Hande Doğandemir: Ertesi günü planlamadan geceyi kapatmam
? Oyuncu-sunucu, sosyolog... İletişim sosyolojisi yaparken kendinizi birden kamera karşısında buluyorsunuz. Merceğin önü mü, arkası mı?Benim için zor bir soru. Şu anda önü...
? Oyuncu-sunucu, sosyolog... İletişim sosyolojisi yaparken kendinizi birden kamera karşısında buluyorsunuz. Merceğin önü mü, arkası mı?
Benim için zor bir soru. Şu anda önü... Ama bir gün neden arkası da olmasın tekrar?
? Hangisini daha şamata hatırlıyorsunuz: Ankara Tevfik Fikret yılları mı, Erasmus'la gittiğiniz Lille dönemi mi?
İkisi de inanılmaz güzeldi ama Erasmus'la Fransa dönemi daha eğlenceliydi.
? Kütüphane yanıyor, ortaokuldan beri Fransızca konuşan biri olarak hangi seksiyonu kurtarırsınız: Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?
E Fransız edebiyatı.
? Hangisiyle yemek yemek isterdiniz: Camus mü, Kafka mı?
A, orada Kafka ama! (Gülüyor)
? Kariyerinizde hangisi nirengi taşı: "Leyla ile Mecnun"un Şans'ı mı, "Güneşi Beklerken"nin Zeynep'i mi?
Zeynep. Tabii ki Zeynep. Onun yeri hep ayrı.
Hande Doğandemir, "Leyla ile Mecnun" dizisinde 'Şans' rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.
? İlkinde 851 bin, ikincisinde 2.5 milyon takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?
Benim için Instagram daha aktif bir kullanım alanı.
? Hangisiyle düet yapmak isterdiniz: Ajda Pekkan mı, Sezen Aksu mu?
Ay ne zor sorular. İkisi de olmaz mı?
? Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
Birinin omuzunda ağlamayı tercih ederim.
? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
Kırmızı et.
2013-2014 yıllarında yayınlanan "Güneşi Beklerken" dizisinde Yağmur Tanrısevsin, Kerem Bürsin, Hande Doğandemir ve İsmail Ege Şaşmaz başroldeydi.
UYKUSUZ KALIRIM O KESİN!
? Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı,kebap-şalgam-Adana mı?
Rakı-balık-Ayvalık.
? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
Orman-ağaç-temiz hava.
? Patronun mangal partisinde köfteler berbat. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
Bilmem, tabakta bırakırım herhalde.
? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
Çeşitli sorularla kim olduğunu bir şekilde anlamaya çalışırım...
? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
Uykusuz kalırım. O kesin!
? Hatır için çiğ tavuk...Yenir mi, yenmez mi?
Hiç yiyemem. Eskiden olsa "evet" derdim ama yaşım ilerledikçe bu huyumdan vazgeçtim. (Gülüyor)
? Sofrada hangisine tahammül zordur: Obura mı, gevezeye mi?
Gevezeye. Yemek sırasında sohbete bayılırım. Saatlerce o masada kalabilirim ama boş ve yersiz konuşan birine tahammülüm yok.
ÖZEL MESELELER...
N'olursa olsun aşkı tatmak güzel duygu
? Yılın hangi dönemi daha romantik: İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
İlkbahar-yaz.
? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı,her aşkınızın kötü bitmesi mi?
Hiç aşık olmamak daha kötü... N'olursa olsun, aşkı tatmak güzel duygu.
? En çok hangisine güvenirsiniz: Bakışınıza mı, gülüşünüze mi?
Bakış diyeyim. Daha fazla duyguyu aktarabilirim.
? Bacak dekoltesi mi, sırtdekoltesi mi?
Sırt dekoltesi favorim.
? Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
Bence göz kaçırmak daha dikkat çekici.
? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?
Bilmem, sevdiğim zaman herhalde.
? Aşkın karşıtı: Nefret mi,kayıtsızlık mı?
Nefretin içinde hala aşk vardır. O işin net bitişi kayıtsızlıktır.
? Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
Bence zeki doğmak daha avantajlı. Hayatla daha kökten baş edebilme avantajı sağlar.
? Bir insan için hangisi daha ağırdır: İhaneti bilip de susmak mı, habersiz yaşamak mı?
İhaneti bilip de susmak daha ağır galiba.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
? Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
Cem.
? İstanbul'un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
Anadolu.
? Hangisi kankanız olurdu: Brigitte Bardot mu, Marilyn Monroe mu?
Marilyn.
? Yeşilçam'dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
Türkan.
? Mantı mı, iskender mi?
Mantı.
? Kiminle komşu olmak isterdiniz: Muhsin Ertuğrul mu, Afife Jale mi?
Afife.
? Tavla mı, satranç mı?
Tavla.
? Kedi mi, köpek mi?
Köpek.
? Demet Akbağ mı, Demet Evgar mı?
Evgar.
HAYAT BİLGİSİ...
İyisiyle kötüsüyle yaşadığım her şeyi kabul etmek istiyorum
? Bir şeyi gece mi, sabah mı planlarsınız?
Gece. Aslında hep bir sonraki an n'apacağımı düşünüyorum. O yüzden ertesi günü planlamadan geceyi kapatamıyorum.
? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye gidersiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
Hiçbirini istemem. Geçmiş desem orada kalmış gibi. Tabii ki değiştirmek istediklerim var ama iyisiyle kötüsüyle yaşadığım her şeyi kabul etmek istiyorum. Geleceği de bilmek istemiyorum. O zaman bu anı yaşayamam.
Kaynak: Hürriyet