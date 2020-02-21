Hanau'daki ırkçı saldırı dünya basınında geniş yer buldu

21.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:05

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı bir Alman tarafından Türklere ait iki kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı dünya basınında geniş yer buldu.

İngiltere'de Guardian gazetesi, Almanya'nın Hanau kentinde 5'i Türk 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ırkçı saldırıyı, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) yükselişi ile ülkede artan ırkçı saldırıların paralellik gösterdiğine işaret ederek haberleştirdi.

İspanyol gazetesi El Mundo, Çarşamba akşamı gerçekleştirilen katliamı, "Avrupa çapında uyanan ırkçılığın ve Avrupalı seçmenler tarafından giderek daha fazla desteklenen aşırı sağın yükselişinin trajik sonucudur" diyerek manşetine taşıdı. Yine İspanyol El Pais gazetesi, "Almanya, Perşembe günü nefret ve yabancı düşmanlığı konusundaki söylemi durduramayacak bir aşırı sağ saldırıyla şok oldu" ifadelerine yer verdi. El Periodico ise haberinde, "Almanya'da yaşanan ırkçı saldırı bir dehşet, bu saldırıyı örtbas etmek daha büyük cinayet olur. Şansölye Angela Merkel 2015'in göç krizinde örnek teşkil eden Almanya, Neonazi gruplarındaki artış ve Almanya (AfD) için aşırı sağ alternatifin seçim kazanımlarıyla çalkantılı zamanlarda yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Polonya'da Rzeczpospolita gazetesi Hanau'daki ırkçı saldırıyı haberleştirirken farklı bir yaklaşım sergiledi. Gazete, "Irkçı, aşırı sağ, mültecileri düşman olarak görüyor. Terörü İslam'la sınırlamak isteyenler, aşırı ırkçı terörü görmezden gelmemelidir" diyerek ırkçı teröre atıfta bulundu.

Belçika de Standaard gazetesi, Almanya'daki Nazi terörünün Nazi diktatörlüğünün bitiminden 75 yıl sonra geri döndüğünü yazdı. Haberde, "Uzun zamandır Alman toplumu aşırı sağ canavarı yok etmiş gibi davrandı. Almanlar kesinlikle derslerini almış gibi görünüyordu. Yoksa sadece bir deve kuşu gibi başlarını kuma mı yapıştırdılar?" yorumunu yer verdi.

Fransa'da La Voix du Nord gazetesi, "Aşırı ırkçılık bir zehirdir. Bu zehirle toplumumuzu zehirlemek istiyorlar, biz buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer vererek ülkede artan ırkçılığın, Almanların üstünlüğünün giderek yaygınlaştığına dikkat çekti. L'Alsace ise "Hanau saldırısının katili Tobias R. ideolojiden pratiğe gitti ve ırkçı nedenlerle 9 kişiyi öldürdü" ifadelerini kullandı.

İtalya'da La Repubblica gazetesi de Hanau saldırısını tarihte yaşanan Yahudi düşmanlığına benzeterek haberine taşıdı. "Eski Alman şiirlerini, efsanelerini ve masallarını hikayeleştiren Grimm Kardeşler, Hanau saldırısını Nazizmin siyah masalı olarak eklemelidir. Hanau kenti ise ırkçı ve insanlık düşmanı, nefret ve ölüm getiren bir şehir olarak yazılmalıdır" denilerek olayı farklı bir açıdan gördü.

Yine İtalya'da Corriere della Sera gazetesi, "Hanau katliamı, bir Alman devletinde yürütülen etnik veya dini azınlıklara karşı ırkçı bir başka terör eylemidir. Çok uzun süredir hafife alınan çok çeşitli ultra aşırı ırkçı Naziler, topluma katkı sağlayan grupları ya da bireylere nefret, yabancı düşmanlığı yaparak sindirmeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Rusya'da Rossijskaja Gaseta, haberinde "Hanau şehrindeki trajedi tüm Almanya'yı şok etti. Almanya'da uzun süredir polis memurları ve askerler de dahil olmak üzere aşırı sağcı tutumdan bahsediliyor" diyerek ülkedeki ırkçı yükselişin her sahada yükseldiğine değindi.

İsviçre'de Tages-Anzeiger gazetesi ise "Ama aynı zamanda tehlike arttı, çünkü ırkçı ajitasyon bugün toplumda muhtemelen daha önce hiç olmadığı kadar Federal Cumhuriyet'te olduğundan daha yaygın ve daha görünür. Göçmenler, özellikle Müslümanlar, internette sürgün, şiddet veya ölümle binlerce kez tehdit ediliyor. Dresden'de Pegida, Yeni Sağ ile, sözde İmparatorluk Vatandaşları ile ve aynı zamanda Almanya'ya alternatif olan bazı politikacılarla, her hafta Hanau'nun sağcı teröristinden daha az agresif ve insanlık dışı olmayan ırkçı sloganlar duyuluyor" şeklinde haber yaparak Almanya'daki ırkçı yükselişi anlattı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA