Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, tatilinden pozlar paylaşmaya devam ediyor. Güzel isim son olarak Instagram hesabından yaptığı siyah bikinili paylaşımı, gelen yorumlar üzerine kaldırdı.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile yaşadığı evliliğin ardından sık sık fiziğiyle gündeme gelen güzel oyuncu Selen Görgüzel, şu sıralar tatiline devam ediyor. Görgüzel, tatil yaptığı anlarda kendisini güzel hissettiği dakikaları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ancak Görgüzel'in son yaptığı paylaşımı kaldırması dikkat çekti.

YORUMLARIN ARDINDAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Sezonu Bodrum'da açan Görgüzel, fotoğrafına, "Bir dakika boyunca burada böyle durmak hiç kolay kolay değil, o yüzden 'story'de kalmasın' diyen sporcu arkadaşlara selam olsun" notunu düştü. Görgüzel, gelen yorumların ardından fotoğrafını kısa süre sonra sildi.

CEVRİYE KARAKTERİYLE YILDIZINI PARLATTI

Selen Görgüzel, 2014 yılında oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'la nikah masasına oturmuştu. Eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Cevriye' karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı.

İşte Selen Görgüzel'in sildiği o poz: