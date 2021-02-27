Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer kaç yaşında, nereli? Haluk Bilginer dizileri, filmleri!

Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer kaç yaşında, nereli? Haluk Bilginer dizileri, filmleri!

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

5 Haziran 1954 günü sigortacı Tahsin Bey ile ev hanımı Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Türk Koleji mezunudur. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. Gençlik yıllarında İngiltere'de ünlendi. Öyle ki, İngiltere'deki bir dergiye "en seksi Türk" başlığıyla kapak oldu. 1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve bu filmin setinde 1992'de evleneceği Zuhal Olcay ile tanıştı.

Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde birlikte rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene", ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı.

Oyunculuğunu tiyatro sahnesinde sürdürmek isteyen Haluk Bilginer, 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan[kaynak belirtilmeli] Sıcağı Sıcağına'yı sundu. Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti; yine de yılmayan Bilginer ve Olcay topluluktan ayrılarak 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. 1992 yılında evlendiği Zuhal Olcay'dan 2004 yılında ayrıldı. Pop müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile 2006 yılında evlenen sanatçının bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanmıştır.

HALUK BİLGİNER DİZİ VE FİLMLERİ

Televizyon Dizileri

EastEnders (BBC, Londra 250 bölüm)

Gecenin Öteki Yüzü

Ateşten Günler

Safiyedir Kızın Adı

Borsa

Son Söz Sevginin

Gülşen Abi

Eyvah Babam

Eyvah Kızım Büyüdü

Tatlı Hayat

Karanlıkta Koşanlar

Cesur Kuşku

Yine de Aşığım

Hayat işte

Sayın Bakanım

Sevgili Dünürüm

Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.)

Nerde Kalmıştık?

Sıkı Dostlar

Filmleri:

Kara Sevdalı Bulut

Ölürayak

The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992)

İki Kadın

80. Adım

İstanbul Kanatlarımın Altında

Nihavent Mucize

Masumiyet

Usta Beni Öldürsene

Harem - Suare

Fasulye

Güle Güle

Filler ve Çimen

Neredesin Firuze

Hırsız Var

Kısık Ateşte 15 Dakika

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü

Polis

Güneşin Oğlu

The International (film)

Devrim Arabaları

Tiyatro Oyunları:

İngiltere

My Fair Lady

Kafkas Tebeşir Dairesi

Macbeth,

Pal Joey

Belami (West End`de Ken Hill`in)

Phantom of the Opera

Türkiye

Aldatma (Harold Pinter)

Kan Kardeşleri (Willy Russell)

Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)

Çöplük (Turgay Nar)

Histeri (Terry Johnson)

Balkon (Jean Genet)

Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999),

Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)

Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)

Cimri (Moliere, 2004)

Jeanne d'Arc'ın öteki ölümü (Stefan Tsanev, 2005)

Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007