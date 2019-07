Hakkında soruşturma açılan Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Mehmet Akif Alakurt ismi bir kez daha gündemde. Adanalı dizisi ile kariyerinin zirvesine çıkan fakat bir anda oyunculuğu bırakan Alakurt, daha çok ilginç söylemleri ile gündeme geldi. Son olarak Türk Bayrağı için söylediği sözler üzerine Savcılık tarafından hakkında soruşturma açıldı. Bu haber ile oyuncu hakkında araştırmalar başladı. Peki Mehmet Akif Alakurt kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı? İşte tüm merak edilenler...

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ordu Fatsa'lıdır. İlk ve orta öğrenimi İstanbul'da tamamladı. Çocukluk dönemi İstanbul'da Kadırga ve Kumkapı'da geçirdi.

1998 yılında, Neşe Erberk Ajans'a bağlı olarak modellik yapmaya başlayan Alakurt, bir yandan da modellik yarışmalarına katılarak şansını deniyordu. Bu dönemde katıldığı yarışmalarda Gelecek Vaad Eden Model olarak anılmaya başlandı.

2001 yılında, askerliğini tamamlamasının ardından katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi ve gene aynı yıl yapılan Best Model of the World 2001 yarışmasında birinci olarak Dünyanın En İyi Model ünvanını kazandı.

İlk olarak 2002 yılında, Kanal D'de yayınlanan ve başrollerini Kadr İnanır ve Burak Hakkı ile paylaştığı Kırık Ayna adlı T.V. dizisi ile oyunculuğa adım atan Alakurt, 2004 yılında Metro Palas, 2005 yılında Zeytin Dalı ve 2006 yılında Hacı adlı dizilerin kadrosunda yer aldı.

2006 yılında, ATV'de gösterime giren ve başrollerini Cansu Dere le paylaştığı Sıla dizisi, Alakurt'un oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Dizide canlandırdığı Boran Ağa karakter ile büyük bir hayran kitlesi kazanmayı başarmış olan Alakurt, 2008 yılında gösterime giren ve Oktay Kaynarca ile beraber başrolünde yer aldığı Adanalı adlı dizi sayesinde Maraz Ali rolüyle bütün Türkiye'de tanınır hale geldi.

Mehmet Akif Alakurt, dizi oyunculuğunun yanı sıra, birçok ünlü giyim firmasının Türkiye'deki katalog çekimlerinde de yer almıştır.

2011 yılında atv'de "Reis" dizisinde oynadı, 2013 yılında "Fatih" adlı dizde Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdı.

Mehmet Akif Alakurt, 2016 yılında oyunculuğu bırakıp Brezilya'da bir çiftliğe yerleşti.

Filmler ve Diziler :

2014 - Emanet (Fırat) (TV Dizisi)

2013 - Fatih (Fath Sultan Mehmed) (TV Dizisi)

2011 - Reis (Murat) (TV Dizisi)

2009 - Bahar Dalları (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 - 2010 - Adanalı (Maraz Ali) (TV Dizisi)

2008 - Arka Sokaklar (Hakkı) (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Sıla (Boran) (TV Dizisi)

2006 - Hacı (Ahmet Gesl) (TV Dizisi) 2006

2005 - Zeytn Dalı (Kenan) (TV Dizisi)

2004 - Metro Palas (Ural) (TV Dizisi)

2003 - Kırık Ayna (Ali Kirman Koçoğlu) (TV Dizisi)