HAKKARİ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA: Hakkari elektrik kesintisi ne zaman? 26 Mayıs 2025 Hakkari elektrik kesintisinde hangi ilçeler etkilenecek?

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisiyle birlikte Hakkari'de yaşanacak kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Elektrik dağıtım şirketlerinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilere dair detaylar merak konusu olurken, " Hakkari'de elektrik ne zaman gelecek?" ve "Hangi ilçeler kesintiden etkilenecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Hakkari elektrik kesintisiyle ilgili merak edilenler...

HAKKARİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN?

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Hakkari'de planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Hakkari elektrik kesintisi ne zaman

Yapılan bilgilendirmeye göre, sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında sürecek olan kesintiden, Hakkari Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayacık, Yukarı Kayacık ve Budaklı köyleri etkilenecek.

Vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları istenirken, kesintiyle ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenler VEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşabilecek.