Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparak terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde iki haftadır cuma günleri bir araya gelen terör mağduru aileler ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle HDP İl Başkanlığı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan, kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Besna Salim, terör örgütünce kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için Hakkari'deki anneler ile kadınların bir araya geldiğini söyledi.

Tüm Türkiye'ye, birlik ve beraberlik günü olduğunu haykırdıklarını belirten Salim, şunları kaydetti:

"Hakkari halkı başta olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı uyansın, PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Gelin korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak, her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır, diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz."

Kardeşi dağa götürülen Kerem Çakan da karalı duruşları karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını söyledi.

"Evlat nöbetindeki bütün anneler ile 'teröre son' diyoruz. PKK kaybedecek anneler kazanacak." diyen Çakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz; bizlere katılın bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Geçen haftalarda yaptığımız oturma eyleminden dolayı, HDP milletvekilinin de katılımıyla yapılan basın açıklamasını lanetle kınıyoruz. Biz acılı annelerin gözyaşlarını, kendi iftiralarına ve yalanlarına alet ediyorlar. Bizleri kamuoyunda küçük düşürmeye, davamızın haksız olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Biz, asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz."

Kızı dağa kaçırılan Esmer Koç da HDP'ye tepki göstererek, çocuğunu alıncaya kadar eyleme devam edeceğini dile getirdi.

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan grup, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak, ayrıldı.

Gruba Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman ve Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman da destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı