Hakkari'de Erişilebilirlik Logosu tanıtıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Erişilebilirlik Logosu'nun tanıtımı için toplantı gerçekleştirildi.

Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, erişilebilirlik, tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan özel ve kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri için tüm tedbirleri içerdiğini söyledi.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu'nda yapılan düzenleme gereği, illerde kurulan "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları" tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçlarının denetlendiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Ülkemizde engellilerimizin toplumsal alanda varlık gösterebilmeleri için eğitimden istihdama, sosyal yardımlardan bakım hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir. Bakanlığımızın amacı engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak, fırsat eşitliğinden yararlanan ve haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan vermektir. Bu yaklaşım çerçevesinde müdürlük engellilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu kapsamda erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle bakanlığımızca yeni bir adım atılarak ülkemizde kullanılacak Erişilebilirlik Logosu belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tasarlanan erişilebilirlik logosunun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alınmıştır. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla tanıtımını yaptığımız erişilebilirlik logosu, erişilebilirlik belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecektir."

Ardından ilgili kurumlara Erişilebirlilik Belgesi ve logosu verildi.

Toplantıya, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Can Kara, Kadastro Müdürü Temel Çimen, Tapu Müdürü Mustafa Vuranoğlu, Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ve bazı kurum amirleri ile kurum personeli katıldı.