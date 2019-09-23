Haftalık burç yorumları 23-29 Eylül: Burçları bu hafta neler bekliyor?

23.09.2019 07:03

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 23-29 Eylül haftalık burç yorumları...

23-29 EYLÜL HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Geçmişten gelen iletişim sorunları; hem ailede, hem de iş ortamında tekrar kendini gösterebilir. Eş veya ortağınızla güç mücadelesi nedeniyle tartışabilirsiniz. Aile içinde de sevgiyi hissedebilmek zor olabilir. Kredi, ek kazanç veya borç para bulma konularında şansınız yüksek.

BOĞA : Yurt dışı, eğitim, hukuk gibi konularda, sorumluluklarını almayanlar zorlu bir hafta geçirebilirler. Eşinizle ilgili hayal kırıklıklarını aşabilecek ve düzeni sağlayabileceksiniz. Haftanın ikinci yarısında; bekarlar aşk konularıyla, çocuğu olanlar ise çocuklarıyla daha çok ilgilenebilirler.

İKİZLER : İş ortamında anlaşamadığınız kadınlar nedeniyle, tartışma büyüyerek işten ayrılmanıza sebep olabilir. Doğru strateji ve sosyal çevrenizden alacağınız destekle sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Özveriyle emek verdiğiniz konularda ise, başarı elde edebilirsiniz.

YENGEÇ : Evlilik ve ortaklıklarda anlaşmak zor olsa da, beklentileri gerçekçi düzeye getirerek orta yolu bulmak mümkün olabilir. İç sesinize güvenmeniz yararınıza olabilir. Olduğunuzdan farklı bir dış algı yaratabilirsiniz bu hafta. Haftanın ikinci yarısı içe dönük ve hassas olabilirsiniz.

ASLAN : Kardeş veya yakın arkadaşınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ancak iç sesinizi dinleyerek; hukuk, eğitim, yurt dışı konularını kafanızda netleştirerek doğru çözümü bulabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren meslekler ve sahne işlerinde çalışanlar için şanslı anlaşmalar yapma ihtimali yüksek.

BAŞAK : Sosyal çevrenizden alacağınız destekle, ticari anlamda doğru stratejiyi geliştirerek güzel ortaklıklar yapabilirsiniz. Enerjinizi verdiğiniz ve gönül koyduğunuz konularda da amaçladığınız hedefe ulaşabilir ve devamlılığını sağlayabilirsiniz. Ailenizde de bereketin artacağı bir hafta.

TERAZİ : Aile ve gayrimenkul konularında devam eden sorunlardan uzaklaşmak için, iş hayatına yoğunlaşmanız iyi olur. Bu sayede de; yapacağınız doğru hamlelerle, hayal ettiğiniz maddi imkanlara ve statüye sahip olabilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgili ufak değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP : Aktif olacağınız, gruplarda bulunacağınız bir hafta. Geçmişten itibaren emek verdiğiniz konularda, şanslı ve bereketli anlaşmalar yapabilirsiniz. Yakın çevreniz sayesinde yapacağınız bağlantılarla ve ortak çalışmalarla da; yurt dışı, eğitim ve hukuk konularında başarı gelebilir.

YAY : Bir süredir maddi kazançlardaki zorlukları; aileden gelecek destek, yeni iş anlaşmaları ve bulacağınız ek kaynaklarla çözme fırsatı yakalayabilirsiniz. Hislerinizi abartabilirsiniz. Sosyal çevrenizin desteğiyle hafta sonuna doğru hayalinizdeki ortak projeyi hayata geçirebilirsiniz.

OĞLAK : Hafta başında yolculuk, eğitim ve hukuki konular ön plana çıkabilir. Haftanın ikinci yarısında ise; ödeme, miras, ameliyat konuları öncelik kazanabilir. Doğru yaklaşımda bulunarak, iç sesini dinleyenler, hayallerindeki maddi imkanlara ve konuma sahip olma fırsatını yakalayabilirler.

KOVA : Bekar kovalar, haftanın ikinci yarısında; kadersel eşleriyle evlenebilir veya evliliğe ilk adımı atabilirler. İş hayatında da, kalıcı değerler oluşturarak istedikleri noktaya ulaşmaları mümkün. Kredi, ek gelir ve ödeme konularında bir anlaşmanın aniden bozulması canınızı sıkabilir.

BALIK : Evlilik ve ortaklı işler haftanın genel teması. Geçmiş tecrübelerinizi değerlendirerek ve iç sesinize güvenerek , ortaklı projelerde öne çıkabilirsiniz. Yurt dışı ticaret, eğitim ve hukuk konularında güzel anlaşmalar yaparak, bereketinizi artırabilirsiniz. Fanatizme ve yanılgıya dikkat.