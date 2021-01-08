Hafta sonu tekeller açık mı? Hafta sonu alkol satışı yasak mı?
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Hafta sonu tekeller açık mı? Hafta sonu alkol satışı yasak mı?

08.01.2021 19:08 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:31
Hafta sonu tekeller açık mı? Hafta sonu alkol satışı yasak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgede hafta sonu yasakları ve kısıtlamaları getirilmişti. Bu yasaklar arasında alkol satışı ve tekel bayilere yönelik yasaklar da bulunuyordu. Peki, bu hafta sonu tekeller açık mı? Hafta sonu alkol satışı yasak mı? Tekel bayiler hafta sonu açık mı? İşte detayları...

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan son genelgenin ardından hafta sonu alkol satışları ve tekel bayiler ile ilgili detaylar vatandaşların merak konusu oldu. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı saat 21:00'da başlayacak. Peki, alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak mı? Bu hafta sonu tekeller açık mı? Hafta sonu alkol satışı yasak mı? Tekel bayiler hafta sonu açık mı? İşte tüm detaylar...

HAFTA SONU TEKEL BAYİLER AÇIK MI?

Geçen haftalarda olduğu gibi, bu hafta da Cuma akşamı 21:00'da başlayıp Pazartesi 05:00'da sona erecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı süresinde alkol satışı yasak olacak. Bu kapsamda tekel büfeler açık da olsa alkol satışı yapamayacak. Hafta sonu tekel büfeler alkol satışı haricinde gıda ve sigara satışı yapabilecek.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresinde tekel büfelerde, marketlerde ve her türlü satış yerinde alkol satışı yasak olacak. Hafta sonu alkol satışı yasak ve hiçbir yer alkol satışı yapamayacak.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
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