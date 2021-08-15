Hadise, O Ses Türkiye'de olacak mı? Karar verildi
Geçtiğimiz aylarda magazin dünyası Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in ani ayrılığı ile çalkalanmıştı. Ardından yetmemiş Ebru Gündeş eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını söylemişti. Bu söylemlerde sonrası Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'i Hadise'yle aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile 'O Ses Türkiye'de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak ünlü şarkıcının jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Hadise kararını verdi. İşte Detaylar...
Hürriye'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Yıllardır "O Ses Türkiye" programının jüri koltuğunda oturan Hadise, yeni sezonda olmayacak. Hadise'nin, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yapım şirketinin böyle bir karar aldığı konuşuluyor.
Kaynak: Snob Magazin