Hadise, O Ses Türkiye'de olacak mı? Karar verildi

Geçtiğimiz aylarda magazin dünyası Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in ani ayrılığı ile çalkalanmıştı. Ardından yetmemiş Ebru Gündeş eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını söylemişti. Bu söylemlerde sonrası Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'i Hadise'yle aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile 'O Ses Türkiye'de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak ünlü şarkıcının jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Hadise kararını verdi. İşte Detaylar...