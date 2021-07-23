Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı
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Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Tatiline devam eden şarkıcı Hadise, yeni pozlarını da takipçileriyle buluşturuyor. Son olarak kumsaldaki pozlarını paylaşan güzel şarkıcının, güneşin tadını çıkardığı görüldü.

Yaşadığı aşklar nedeniyle bir türlü magazin gündeminden düşmeyen Hadise, tatiline tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı, tatil yaptığı anlarından beğendiği pozları da takipçilerine aktarıyor.

Mehmet Dinçerler'le Bodrum'da eğlenirken görüntülenen Hadise aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Güzel şarkıcı Hadise'nin son paylaşımı da tüm gözleri üzerine çekti.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarında oldukça keyifli görünen Hadise'ye takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi. Hadise'nin peş peşe paylaştığı fotoğraflarında güneşin ve kumsalın tadını doyasıya çıkardığı görüldü.

İşte Hadise'nin paylaşımları:

Hadise'den yeni tatil pozları! Güneşin bol bol tadını çıkardı
Hadise'den yeni tatil pozları! Güneşin bol bol tadını çıkardı
Hadise'den yeni tatil pozları! Güneşin bol bol tadını çıkardı
Hadise'den yeni tatil pozları! Güneşin bol bol tadını çıkardı
Hadise'den yeni tatil pozları! Güneşin bol bol tadını çıkardı
Hadise'den peş peşe yeni tatil pozları! Güneşin tadını çıkardı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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