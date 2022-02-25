Hacı Bayramı Veli 'Molla Numan' Burak Sevinç kimdir? Burak Sevinç kaç yaşında, nereli? Burak Sevinç dizileri ve filmleri...

Burak Sevinç kimdir, Hacı Bayramı Veli Aşkın Yolculuğu Molla Numan kimdir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Molla Numan kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Molla Numan' kimdir? Kim canlandırıyor? Burak Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

HACI BAYRAM I VELİ MOLLA NUMAN KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisinin başarılı oyuncu kadrosunda yer alan ve Molla Numan'ı canlandıran isim Burak Sevinç'tir.

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç 27 Ekim 1985 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya geldi. Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğludur.

İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamlamasının ardından yükseköğrenim için İstanbul'a taşınan Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci senesinde terk edip müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi. Bir röportajında ise durum için "Her yerde Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun yazıyor benim için ama ben YTÜ'den ikinci sınıfta terkim. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Toplulukları adlı bölümde okuyordum." dedi.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen oyuncu, 11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başladı. Aldığı 6 aylık eğitimin ardından keman, ud, kanun ve gitar gibi müzik aletlerini çalmaya başlayan Sevinç, 1997 yılında Zonguldak Sanat Müziği Derneğinde sahneye çıkmaya başladı. Ayrıca bir dönem Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yaptı. Oyunculuk ve müzisyenlik dışında marangozluğa da ilgisi olan Sevinç, bir röportajında, "Marangozluk işlerine yıllardır çok meraklıyım, ahşapla ilgilenmeyi çok seviyorum. Evimdeki birçok eşya benim elimden çıkma. Terapi oluyor benim için. Saatlerce hiçbir şey düşünmeden uğraşabilirim" dedi. Dalış sporuna da küçük yaşlardan beri ilgisi olan Sevinç, 5 yıl boyunca dalış eğitimi aldı. Aldığı uzun eğitimin ardından 7 yılı aşkın süredir profesyonel olarak dalış yapıyor. Ayrıca basketbol, voleybol ve hentbol gibi spor dallarıyla da ilgileniyor.

Kariyeri

2011-16: İlk yılları

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında yönetmen Ahmet Katıksız'ın isteği üzerine Babam İçin adlı dizide "Alpay" karakterini canlandırarak yaşadı. Dizinin sona ermesinin ardından 2012 yılında Yol Ayrımı adlı dizide "Yusuf" karakterini canlandırdı. Ardından Merhaba Hayat (2013) ve Yalan Dünya (2013) gibi dizilerde küçük roller aldı. Aynı yıl Pana Film imzalı olan Ben Onu Çok Sevdim (2013) adlı dizide rol almaya başladı. Başrolünü Mehmet Aslantuğ, İdil Fırat ve Birce Akalay gibi oyuncuların paylaştığı dizide Mehmet Aslantuğ'un şoförü "Hasan Bey" karakterine hayat verdi. Dizide 15 bölüm rol aldıktan sonra aynı yapım şirketinin bir başka dizisi olan Kurtlar Vadisi Pusu (2013) dizisine Polat Alemdar'ın koruması "Timur Emir" karakteri ile transfer oldu. Bir röportajında rolü için 1 yılda 16 kilo verdiğini belirten Sevinç, "Rol için Wing Chun isimli dövüş sporunu öğrendim. Çünkü Necati Şaşmaz benden böyle bir şey rica etti. Savunma sporu ama çok sert bir spor. Karşınızdaki rakibe en kısa yoldan nasıl saldırabileceğinizi öğreniyorsunuz. Bu sporla zindeliğimi sağladım. Hayatımdan şekeri de çıkararak bir yılda 16 kilo verdim." dedi.[9] Dizide 3 sezon rol aldıktan sonra senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Sonraki süreçte Evli ve Öfkeli (2015) dizisinde, Altınsoylar (2016) dizisinde ve Dönerse Senindir (2016) adlı filmde rol aldı.

2017-günümüz: Söz, Leke, Kırmızı Oda ve diğer projeler

2019'da Leke dizisinde "Cem Yenilmez" rolünde

Burak Sevinç, 2017-2019 yılları arasında yer aldığı Söz dizisinde canlandırdığı "Fethi Kulaksız" karakteri ile asıl çıkışını yakaladı. Dizide bir askeri canlandıran Sevinç, hazırlık sürecinde rol arkadaşları ile birlikte emekli Özel Kuvvetler mensupları tarafından iki hafta süreyle zorlu bir kampta askerî eğitim aldı. Üniforma disiplini, selamlama, nöbet usulleri, hitap tarzı, silah taşıma ve kullanma esaslarının yanı sıra yakın koruma-dövüş eğitimi de aldı.[10] Sevinç, dizinin üçüncü sezonunun sonlarına doğru senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Hemen ardından Nisan 2019 tarihinde Leke adlı dizide Melis Sezen ile birlikte ilk başrol deneyimini yaşadı. 9. bölümde yayından kaldırılan dizide "Cem Yenilmez" karakterine hayat verdi. 2020 yılının başlarında Gökçe Bahadır ile birlikte başrolünde oynadığı İzmir'in Kızları adlı müzikalde ilk tiyatro deneyimini yaşadı. Müzikalin prömiyeri 24 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşti. Sevinç, müzikaldeki oyunculuk ve ses performansıyla büyük beğeni topladı. 11 Mayıs 2020 tarihinde dünya genelinde yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle ve Türkiye'de alınan önlemler dolayısıyla müzikal durduruldu.

14 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren ve başrollerini Algı Eke ve Nur Sürer ile birlikte paylaştığı Nasipse Olur adlı romantik komedi filminde "Gökhan Hancıoğlu" karakterine hayat verdi.Aynı yıl TV8'de yayımlanan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanan Kırmızı Oda adlı dizide Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral ile birlikte başrolleri paylaştı. Dizide "Doktor Deniz Saner" karakterine hayat verdi. Dizide 30 bölüm rol aldıktan sonra kendi isteği ile projeden ayrıldı.

Sevinç, şimdilerde ise Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden biri olan mutasavvıf ve şair Hacı Bayram Veli'nin hayatını anlatan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli adlı dizide "Hacı Bayram Veli" karakterine hayat veriyor.

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