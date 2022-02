Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı duası ve anlamı nedir? Hacet namazı kılınışı nasıl? Hacet namazı kaç rekat?

Hacet namazı duası özellikle kandil geceleri vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı duası ve anlamı nedir? Hacet namazı nedir? Hacet namazı fazileti!Hacet namazı kılınışı nasıl? Hacet namazı kaç rekat? İşte detaylar haberimizde...

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza "Hâcet namazı" denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin:

("Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!") (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 472-473).

HACET NAMAZI DUASI VE ANLAMI

Hacet Namazı Duası

Lâ ilâhe illallâhu'l-halîmu'l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min kulli zenbin ve'l-ganîmete min kulli birrin ve'sselâmete min kulli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348).

Hacet Namazı Duasının Anlamı

"Halim ve kerim (cömert) olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın rabbi, bütün eksikliklerden uzaktır. Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Allah'ım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celb edecek sebepleri senden istiyor, her türlü günahtan beni koruman için yalvarıyorum. Her türlü iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan kurtuluş diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Senin rızana uygun olan her türlü dileğimi yerine getir! Hangi amelden razı isen onu ver. Ey Rahîm olan, bana çokça rahmet gösteren Rabbim!"

HACET NAMAZI KAÇ REKAT?

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.

HACET NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat Kılınışı nasıldır? (Sırasıyla)

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke duası okunur Euzü-besmele çekilir Fatiha sûresi okunur Üç defa Âyete'l-kursî okunur Rüku ve secde yapılır. 2. rekata kalkılır.

2. Rekat kılınışı nasıldır? (Sırasıyla)

Besmele çekilir Fatiha suresi okunur Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Rükû ve secde yapılır. Oturarak Ettehıyyatü duası okunur. Selam vermeden 4. rekata kalkılır.

3. Rekat kılınışı nasıldır? (Sırasıyla)

Besmele çekilir Fatiha suresi okunur Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Rükû ve secde yapılır. Dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat kılınışı nasıldır? (Sırasıyla)

Besmele çekilir Fatiha suresi okunur Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Rükû ve secde yapılır. Oturarak Tahiyyat duası, ardından salli-barik ve Rabbena duaları okunur. Sağa ve sola selam verilir. Böylelikle hacet namazı kılınmış olur.

