Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Güncelleme:
Les Benjamin's direktörü Zohaer Majhadi'nin uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Majhadi, firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenlendiğini söyledi. Kasım Garipoğlu, Burak Ateş ve Şeyma Subaşı'nı tanıdığını belirten Majhadi, "Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi'nin, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra verdiği ifade ortaya çıktı. Sabah gazetesindeki habere göre Majhadi, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "fuhuş" suçlamalarıyla tutuklandığı soruşturmada hakkındaki iddiaları reddetti.

"15 GÜNDE BİR UYUŞTURUCU PARTİLERİ DÜZENLENİYORDU"

Majhadi ifadesinde, firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında yaklaşık 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenlendiğini ileri sürdü. Kasım Garipoğlu, Burak Ateş ve Şeyma Subaşı'nı tanıdığını belirten Majhadi, "Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler" dedi.

"BEN KİMSEYE SATIŞ YAPMADIM"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Majhadi, "Ben kimseye satmadım, onlar benim arkadaşımdı. 12 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Böyle işler için zamanım yok, sıkı çalışan birisiyim. Türk kültürünü gösteren birisiyim. Kadınlara karşı saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında adı geçen isimlerden Suma Han'ın işletmecisi Cengiz Can Atasoy'un da ifadesinde kullanıcı olduğunu kabul ettiği, Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu'nun ise avukatı aracılığıyla verdiği savunmada, söz konusu partileri organize edenlerin ünlü isimler olduğunu belirterek, "camiada geçimini sağlayan kişilerin ilişkilerini korumak ve temasta bulunmak için bu partilerde görünmek zorunda kaldığı" yönünde değerlendirmede bulunduğu öğrenildi.

