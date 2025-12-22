Haberler

Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak
Güncelleme:
Kara kış olarak bilinen zemheri soğukları başladı. Meteoroloji verilerine göre yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşecek, birçok kentte kar ve sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan İstanbul dahil pek çok bölgede yılbaşı döneminde kar ihtimali gündemde.

  • Zemheri soğukları 22 Aralık'ta başladı ve 30 Ocak'a kadar 40 gün sürmesi bekleniyor.
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Doğu Anadolu'da Kars ve Ardahan'da hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düşecek.
  • 22 Aralık'tan itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Halk arasında "kara kış" olarak bilinen zemheri soğukları bugün itibarıyla başladı. 30 Ocak'a kadar sürmesi beklenen 40 günlük süreçte dondurucu soğuklar ve sert hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre, yeni haftada hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre özellikle Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini artıracak. Kars ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde de don ve buzlanma riskinin artacağı bildiriliyor.

KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Beş günlük hava tahmin raporuna göre, son günlerde etkili olan ılık hava yerini sert kış koşullarına bırakacak. 22 Aralık'tan itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Çok sayıda ilde ise kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN YILBAŞI UYARISI

Hava durumu değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ancak hafta başıyla birlikte sert bir düşüş yaşanacağını belirtti. Yeni yıl döneminde kar ihtimalinin arttığına dikkat çeken Şen, Akdeniz, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışındaki birçok bölgede yılbaşı günlerinde kar yağışı görülebileceğini ifade etti. Marmara Bölgesi için de uyarıda bulunan Şen, İstanbul'da hava koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (22 ARALIK PAZARTESİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı

BURSA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

MUĞLA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KAYSERİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C Parçalı bulutlu

KARS °C, 3°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

