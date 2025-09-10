Yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, bir lisans programına yerleşen binlerce öğrenci için yeni bir dönem başladı. Özellikle şehir dışında üniversite kazanan adaylar, barınma planlarını şekillendirebilmek adına KYK yurt sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. 5-6 Eylül tarihlerinde başvurularını tamamlayan öğrenciler, gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevirmiş durumda. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı KYK yurt başvuruları, 6 Eylül tarihinde sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi, şimdi gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme sürecine çevirmiş durumda. Yurt yerleştirme işlemleri, öğrencilerin yerleştirildikleri üniversiteler, gelir durumları, özel ihtiyaçları ve diğer çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak titizlikle yürütülüyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, sonuçların açıklanma süreci kısa sürede tamamlanacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının, değerlendirme sürecinin ardından en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar erişime açılması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, kalacakları yurtlara dair planlamalarını yapabilecek ve üniversite yaşamlarına daha sağlam bir başlangıç yapma imkânı bulacak. Özellikle şehir dışında okuyan ve barınma konusunda devlet yurtlarına güvenen öğrenciler için bu süreç büyük önem taşıyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, sonuçlarına birkaç farklı kanal üzerinden erişim sağlayabilecek. e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yaparak yerleştirme bilgilerine ulaşmak mümkün olacak.

Sorgulama ekranında öğrencilerin yerleştirildiği yurdun adı ve adresi gibi temel bilgilere ek olarak, kesin kayıt işlemleri için gereken belgeler ve izlenmesi gereken adımları içeren başvuru takvimi de yer alacak. Bu bilgiler, öğrencilerin kayıt sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları açısından büyük önem taşıyor.

YEDEK YERLEŞTİRME NE DEMEK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt süreci resmen başlayacak. Belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, yurt hakkını kaybedecek. Bu durumda boş kalan kontenjanlar için sırada bekleyen yedek adaylar devreye girecek.

Yedek yerleştirmeler, GSB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yıl boyunca kademeli olarak devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yedek yerleştirme sonuçlarını yine resmi internet sitesi üzerinden duyuracak ve öğrenciler süreci bu kanallar aracılığıyla takip edebilecek.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre, KYK yurt başvuru sonuçları genellikle başvuruların tamamlanmasının ardından yaklaşık 2-3 hafta içinde açıklanıyor. 2025 yılında da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Bu doğrultuda, ekim ayı itibarıyla öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi ve barınma süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor.

YURT BAŞVURUSUNDA ADIMLARINI GÖZDEN GEÇİRİN

KYK yurt başvuruları, E-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru süreci toplamda 9 aşamadan oluşuyor ve bu aşamalarda adaylardan bazı kişisel ve eğitimle ilgili bilgiler talep ediliyor.

Başvuruda bulunacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı kriterler bulunuyor. Örgün eğitim kaydı olmayanlar, eğitim kurumlarından 6 aydan uzun süre uzaklaştırma cezası almış olanlar, sabıka kaydı bulunanlar, 6 ay veya daha uzun hapis cezası alanlar, bulaşıcı hastalığı olanlar ve akıl ile ruh sağlığı açısından sorunları bulunanlar KYK yurtlarından faydalanamıyor. Ayrıca, başvuru yapılan yurtların bulunduğu belediye sınırları içinde ailesi ikamet eden öğrenciler de yurt hakkı elde edemiyor.