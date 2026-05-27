Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Trabzonspor, iki yıldızı Christ Oulai ve Felipe Agusto'dan servet kazanmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, transferin gözdesi olan Oulai'den 35 milyon Euro, Augusto'dan ise 20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

Sezon başında yaptığı gençleşme operasyonuyla dikkat çeken Trabzonspor, elde ettiği başarıların meyvelerini transfer döneminde toplamaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgisini çeken iki oyuncusunu satarak 50 milyon Euro’nun üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor.

TRABZONSPORLU OYUNCULAR RADARDA

Geçtiğimiz sezon başında scout transferlerle genç takviyeler yapan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’i 3. sırada tamamlamış ve Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off’larında mücadele edecek. Trabzonspor’da genç futbolcuların performansları Avrupa, Rusya ve Arap kulüplerinin radarına girdi. Yönetim, hem kadroyu güçlendirmek hem de olası satışlar için çalışmalarını sürdürüyor.

OULAI'DEN REKOR BONSERVİS

Christ Oulai'ye Premier Lig’den Chelsea ve Tottenham’ın yanı sıra Benfica’dan ciddi ilgi var. Trabzonspor yönetiminin genç oyuncu için yaklaşık 35 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor. Bordo-mavililer, oyuncuyu Dünya Kupası'ndan önce satmayı düşünmüyor. 

FELIPE AUGUSTO'DAN DA 20 MİLYON

Felipe Augusto'ya ise Rus ekibi Zenit ve Benfica’nın talip olduğu öğrenilirken, Brezilyalı forvet için en az 20 milyon Euro teklif bekleniyor.

Cemre Yıldız
