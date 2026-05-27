Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler

2026 Dünya Kupası öncesi konuşan Belçikalı golcü Romelu Lukaku, milli takımdan eski teknik direktörü Domenico Tedesco'yu ağır sözlerle eleştirdi. Tedesco'dan hoşnut olmadıklarını ifade eden Lukaku, "Oyuncular olarak bazı şeyleri sahada hemen anlarsınız. Planın çalışmayacağını hissediyorduk. Kevin De Bruyne'ye de sorabilirsiniz. Birçok genç oyuncu da aynı düşüncedeydi ancak forma kaybetme korkusuyla bunu dile getiremediler'' dedi.

  • Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nda Domenico Tedesco'nun oyun anlayışına çoğu oyuncunun güvenmediğini söyledi.
  • Lukaku, Tedesco döneminde takımda ciddi hayal kırıklığı olduğunu ve genç oyuncuların forma korkusuyla görüşlerini dile getiremediğini belirtti.
  • Lukaku, yeni teknik direktör Rudi Garcia'nın oyuncuların fikirlerini dinlediğini ancak son kararı kendisinin verdiğini ifade etti.

elçika Milli Takımı'nın yıldız ismi Romelu Lukaku, Fenerbahçe ve Belçika'nın eski teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. La Derniere Heure'ye konuşan Lukaku, EURO 2024 sürecinde takım içinde ciddi soru işaretleri yaşandığını açıkladı.

TEDESCO'NUN OYUN ANLAYIŞINA GÜVENİLMEDİ

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in ardından göreve gelen Domenico Tedesco'nun oyun anlayışına oyuncuların büyük bölümünün güvenmediğini, futbolcuların sahada mutsuz olduğunu dile getirdi. 

''ONDAN HOŞNUT DEĞİLDİK''

Golcü oyuncu Lukaku, "Oyuncular olarak bazı şeyleri sahada hemen anlarsınız. Planın çalışmayacağını hissediyorduk. Kevin De Bruyne'ye de sorabilirsiniz. Birçok genç oyuncu da aynı düşüncedeydi ancak forma kaybetme korkusuyla bunu dile getiremediler. Bu durum takım içinde ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Ondan hoşnut değildik." dedi.

''OYUNCULARIN FİKİRLERİNİ DİNLİYOR''

Belçika Milli Takımı'nda yeni dönemde göreve gelen Rudi Garcia hakkında da konuşan Lukaku, "Rudi Garcia oyuncuların fikirlerini dinliyor ama son kararı yine kendisi veriyor. Bu yaklaşım takım içinde olumlu karşılandı. Oyuncular artık daha olgun ve daha bilinçli hareket ediyor.'' şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

