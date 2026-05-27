Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in amcası Necati Özel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Manisa'ya gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Gün boyunca Manisa'da birçok programa katılan Özel'e amcasının vefat haberi geldi. Özgür Özel'in amcası Necati Özel'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Necati Özel, yarın öğle namazını müteakip Hatuniye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı