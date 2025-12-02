Haberler

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Güncelleme:
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçen çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanarak Maslak'taki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda Cemcir'in iç kanama geçirdiği belirlendi ve hızlı bir şekilde yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, Cemcir'in tedaviye olumlu yanıt verdiği bugün yoğun bakımdan çıkarılacağı ifade edildi.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in geçen çarşamba günü evinde aniden rahatsızlandı ve durumunun kötüleşmesi üzerine ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İÇ KANAMA TEŞHİSİ KONDU

Hastanede yapılan tetkiklerde Cemcir'in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası oyuncu yoğun bakım ünitesine alındı.

BUGÜN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILACAK

Hastaneden yapılan açıklamada da "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı" denildi. Tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilen Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.

DİVERTİKÜLER KANAMA NEDİR?

Divertiküler kanama, bir kesenin duvarındaki küçük bir kan damarı patladığında meydana gelir. Kanama şiddetli ve hatta bazen yaşamı tehdit edici olabilir. Bağırsak tıkanıklığı, yiyecek, sıvı, hava veya dışkının bağırsaklarınızdan geçmesini engelleyen kısmi veya tam tıkanıklıktır.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul'da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında "İşler Güçler" dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda "Düğün Dernek" filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

  • 2018 - Ailecek Şaşkınız
  • 2017 - Çalgı Çengi :İkimiz
  • 2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet
  • 2014 - Kardeş Payı
  • 2013 – Düğün Dernek
  • 2012 – İşler Güçler
  • 2012 – Behzat Ç.
  • 2012 – Yeraltı
  • 2011 – Üsküdar'a Giderken
  • 2010 – Küstüm Çiçeği
  • 2010 – Çalgı Çengi
  • 2009 – Bir Bulut Olsam
  • 2009 – Ramazan Güzeldir
  • 2008 – Gazi
  • 2008 – Kurbanlık
  • 2006 – Polis
  • 2005 – Takva
  • 2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

ÖDÜLLERİ

  • Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)
