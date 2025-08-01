YKS TERCİH EKRANI! (ais.osym.gov.tr) YKS tercih ekranı erişime açıldı mı?

Yks tercih ekranı erişime açıldı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi. Peki, YKS tercih ekranı erişime açıldı mı? YKS tercih ekranı ne zaman açılacak? İşte detaylar...

YKS TERCİH EKRANI ERİŞİME AÇILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylar için "1-13 Ağustos arasında ' ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Tercih yapacak adaylara tavsiyelerde bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum."

YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Her aday, en fazla 24 tercih yapabilir. Bu tercihlerin tümünü doldurmak zorunlu değildir ancak stratejik sıralama yapılması önemlidir. Tercihler yapılırken hem puan hem başarı sırası dikkate alınmalı, riskli ve garanti seçenekler dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapacak, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de alınacak.