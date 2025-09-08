Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) 2025 sonuçları açıklandı ve yüzbinlerce öğrenci yerleştikleri üniversitelere kayıtlarını yaptırmaya başladı. Ancak sistemin doğası gereği her yıl binlerce kontenjan boş kalıyor. Tam da bu noktada devreye ek tercih dönemi giriyor. Peki, YKS 2025 ek tercih ne zaman başlıyor? YKS ek tercih nasıl yapılır, kimler yapabilir? İşte YKS 2025 ek tercih kılavuz bilgileri...

YKS 2025 EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2025 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar gözlerini ek tercih takvimine çevirdi. ÖSYM henüz ek tercih için kesin tarihleri duyurmadı ancak önceki yılların takvimleri göz önünde bulundurulduğunda sürecin Eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. 2024 yılında ek tercihler 6-11 Eylül arasında yapılmıştı. 2025 yılı için de benzer bir zaman dilimi öngörülüyor. Bu nedenle adayların Eylül ayının ilk haftasından itibaren ÖSYM'nin duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor. Unutulmamalı ki ek tercih süresi genellikle kısa tutulur ve kaçıran adayların yeniden tercih yapma şansı olmaz.

YKS 2025 EK TERCİH NASIL YAPILIR?

YKS 2025 ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden AİS (Aday İşlemleri Sistemi) aracılığıyla online olarak yapılacak. Adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmaları yeterli olacak. Tercih ekranı açıldıktan sonra adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ek yerleştirme kılavuzunda yer alan boş kontenjanları, taban puanları ve özel koşulları dikkate alarak tercihlerini oluşturabilecek.

Ek tercih sürecinde adaylara en fazla 24 tercih hakkı tanınır. Tercihlerin sisteme girilmesinin ardından başvurunun geçerli olabilmesi için tercih ücretinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yatırılması gerekir. Ücret yatırılmadığı takdirde yapılan tercihler geçersiz sayılır. Bu nedenle işlemler sırasında zaman yönetimi büyük önem taşır.

YKS 2025 EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS 2025 ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Ancak kılavuzun, tercih dönemi başlamadan birkaç gün önce açıklanması bekleniyor. Kılavuzda, boş kalan kontenjanlar, taban puanlar, tercih yapılabilecek programlar ve her program için geçerli özel koşullar detaylı bir şekilde yer alır.

Adayların ek tercihlerini oluştururken bu kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekir. Her programın kendine özgü şartları olabilir; örneğin bazı bölümler belirli puan türlerinde minimum başarı sırası isterken, bazıları sağlık raporu veya özel yetenek belgesi talep edebilir. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte tercih listesi oluşturmak çok daha sağlıklı ve bilinçli hale gelecektir.

YKS 2025 EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

YKS 2025 ek tercih hakkı, belirli şartları taşıyan adaylara tanınır. Bu süreci kullanabilecek adaylar şunlardır:

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre hiçbir programa yerleşememiş olan adaylar,

Özel yetenek sınavıyla bir üniversiteye yerleşmiş ancak merkezi yerleştirme hakkını kullanmayanlar.

Öte yandan, merkezi yerleştirme sonucunda bir programa yerleşmiş ve kayıt yaptırmamış olan adaylar, ek tercih yapma hakkına sahip değildir. Çünkü bu adaylar yerleştirilmiş sayılır ve sistem onları ek tercih havuzunun dışında tutar.

Adayların tercih yaparken bu kuralları dikkate alarak hareket etmeleri ve başvuru haklarını doğru değerlendirmeleri gerekir. Yanlış bilgiyle tercih yapan adaylar sistem tarafından reddedilir veya yerleştirildikleri takdirde kayıt işlemleri iptal olabilir.