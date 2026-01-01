Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul yeni yıla karla girdi. İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

SARIYER VE ARNAVUTKÖY'DE ETKİLİ OLDU

Meteorolojinin kent için uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda Sarıyer ve Arnavutköy'de şiddetini artıran kar, yolları, evlerin çatılarını ve arabaların üstünü beyaz örtüyle kapladı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde araçlar kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da kayarak ilerledi. Kar, bölgede trafik yoğunluğuna da neden oldu.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı. Kar küreme araçlarının çalışma yürüttüğü yolda, tuzlama çalışması da yapılıyor.

BEYKOZ'DA ARAÇLARINI İTMEK ZORUNDA KALDILAR

Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Araçların güçlükle ilerlediği Beykoz'da yolda kalan araçları, vatandaşlar iterek hareket ettirdi.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU

Karla kaplı rampaları çıkamayan araçlar, yolda kuyruk oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı görüldü.

İlçede bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde de görüş mesafesi düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerledi.