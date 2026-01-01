Haberler

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul yeni yıla yıla karla girdi. Yıllar sonra ilk kez yılbaşında kar sürpriziyle karşılaşan İstanbullular büyük sevinç yaşarken, tüm ilçelerden art arda görüntüler geldi.

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul yeni yıla karla girdi. İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

SARIYER VE ARNAVUTKÖY'DE ETKİLİ OLDU

Meteorolojinin kent için uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda Sarıyer ve Arnavutköy'de şiddetini artıran kar, yolları, evlerin çatılarını ve arabaların üstünü beyaz örtüyle kapladı.

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde araçlar kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da kayarak ilerledi. Kar, bölgede trafik yoğunluğuna da neden oldu.

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı. Kar küreme araçlarının çalışma yürüttüğü yolda, tuzlama çalışması da yapılıyor.

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

BEYKOZ'DA ARAÇLARINI İTMEK ZORUNDA KALDILAR

Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Araçların güçlükle ilerlediği Beykoz'da yolda kalan araçları, vatandaşlar iterek hareket ettirdi.

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDU

Karla kaplı rampaları çıkamayan araçlar, yolda kuyruk oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı görüldü.

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

İlçede bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde de görüş mesafesi düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerledi.

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Kaynak: AA / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTolga Akay:

Kaportacilar artık 3 ay sonrasına gün verirler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı

Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada