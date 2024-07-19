Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses barıştı mı? Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses neden kavga etmişti?

Yıldız Tilbe, 2009 yılında İbrahim Tatlıses'in programında söyledikleri nedeniyle çok sinirlenmiş ve programı terk etmişti. Ancak seneler sonra Bodrum'da bir araya gelmeleri ile Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses barıştı mı? soruları gündeme geldi. İşte, detaylar…

YILDIZ TİLBE VE İBRAHİM TATLISES BARIŞTI MI?

Yıldız Tilbe, 15 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olmuş ancak İbrahim Tatlıses'in programda kendisine söyledikleri nedeniyle çok sinirlenmiş ve programı terk etmişti. Olayların ardından bir daha bir araya gelmeyen ve medya tarafından yöneltilen soruları her zaman yanıtsız bırakan ikili, seneler sonra Bodrum'da buluştu. 15 yıl sonra barışan Tatlıses ve Tilbe, birbirlerine sarılarak fotoğraf çektirdi. Tilbe'nin paylaşımını kendi sosyal medya hesabında paylaşan Tatlıses, " Hoş geldin, Yıldız kızım" notunu eklemeyi unutmadı.

YILDIZ TİLBE VE İBRAHİM TATLISES NEDEN KAVGA ETMİŞTİ?

İbrahim Tatlıses, 2009 yılında programına konuk olarak aldığı Yıldız Tilbe'nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini iddia etmişti. Tatlıses, "Seni pe..lerin elinden kurtardım" şeklinde bir cümle kullanmıştı. Bu sözleri duyan Tilbe sinirlenmiş ve "Beni kimse pe..lerden kurtarmadı. Ayrıca eğer sizden yardım istediğim bir şey varsa bunu neden burada konuşuyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz" şeklinde karşılık vermişti. Ardından Tilbe ayağa kalkarak İbrahim Tatlıses'i alkışlamış ve programı terk etmişti.