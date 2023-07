Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şehir Parkı'nı Turizme Kazandırdı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Malatya'nın en gözde mekanları arasında yer alan Beylerderesini muhteşem bir yatırımla turizme kazandırdık. Malatya'nın bugününe ve yarınlarına ışık tutan Beylerderesi Şehir Parkımız Malatya'nın hem ekonomik hayatına hem de turizmine büyük bir katma değer kazandırdı." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük vizyonel yatırımları arasında yer alıp, toplam 1 milyon 350 bin metrekarelik alanı kapsayan Beylerderesi Şehir Parkı içerisinde yer alan farklı temalı park alanları, sportif ve sosyal tesisleri ve bölgenin en büyük çocuk oyun alanıyla birlikte Malatya'lıların en fazla ilgi gösterdiği sosyal yaşam alanına dönüştü. Malatya'nın tarihinde özel bir konumda olan Beylerderesi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın büyük girişimleri neticesinde Şehir Parkına dönüşüp hak ettiği değeri görmeye başladı. Bir zamanla atıl vaziyette olan ancak son yıllardaki güçlü ve modern yatırımlarla çehresi değişip daha nezih bir görüntüye kavuşan Beylerderesi'ndeki park projenin uygulandığı alana artık gönül rahatlığıyla gelen vatandaşlar, huzurlu ve sakin atmosferde zamanını daha faydalı geçirip, Beylerderesi'nin güzelliğini doyasıya yaşıyor. Malatya'da yaşanan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yeşil alanları, serin ortamı, temiz ve düzenli yapısıyla 7'den 70'e herkesin ilgi odağına dönüşen Beylerderesi Şehir Parkındaki piknik alanları, gezinti alanları ve sosyal tesislerdeki doluluk oranı her geçen gün artıyor. İç ve dış mimarisinin yanı sıra ışıklandırmaları ve görsel zenginlikleriyle park yatırımlarına örnek gösterilen bir eser olarak Malatyalıların hizmetine sunulan Beylerderesi Şehir Parkı, yaşanan deprem felaketinden dolayı kent merkezinin muhtelif bölgelerinde devam eden bina yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmalarından dolayı sakin ve sessiz bir alanda günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin uğrak noktasına dönüştü. Millet Bahçesi, Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi, Zafer Sosyal Tesisleri, Düğün Salonu, Seyir Terası, Spor Sahaları, Çocuk Oyun Alanları, Kültürel ve Sosyal Aktivite alanlarının yer aldığı bu dev yatırım şimdiden bölgenin en fazla tercih edilen parkları arasında yerini aldı. Yılın her mevsiminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Beylerderesi Şehir Parkı, Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin günlük yaptıkları temizlik ve çevre düzenlemesiyle kaliteli ve modern görüntüsünü muhafaza ediyor.

"Şehir parkımız Malatya'ya çok yakıştı"

Yılın her mevsiminde 7'den 70'e tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Beylerderesi Şehir Parkının Malatya'ya çok yakıştığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1 milyon 350 bin metrekare alanı baştan aşağıya revize ederek dev bir yaşam alanına dönüştürdüklerini ifade ederken, Malatya'nın hem bugününe hem de geleceğine ışık saçan bu dev yatırımın bölgeye ayrı bir değer katacağını sözlerine ekledi. Beylerderesi Şehir Parkı projesinin bölge turizmine ve ekonomik hayata canlılık kazandıracağını ifade eden Başkan Çınar, Yeşilyurt'un dört bir tarafını daha yeşil, daha canlı ve daha renkli hale getirmek için yatırımlara hız verdiklerine dikkat çekip, yapılan çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak her yaştan vatandaşın gönlünce dinlenebileceği ve spor yapacağı alanları çoğalttıklarını vurguladı. Beylerderesi Şehir Parkının tüm özellikleriyle Malatya'ya çok yakıştığını ifade eden Başkan Çınar, parka gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğinden bahsederken şunları söyledi; "Vatandaşlarımız Beylerderesi Şehir Parkımıza yoğun ilgi gösteriyor, özellikle hava sıcaklıkların arttığı bugünlerde günün yorgunluğunu atıp, serin bir ortamda dinlenmek ve spor yapmak isteyenler bu parkımıza büyük ilgi gösteriyor. Malatya'nın batı tarafında yer alan, bir zamanlar atıl vaziyette ki bu özel bölgemizi muhteşem bir yatırımla daha kıymetli hale getirdik. Beylerderesi'nde hayata geçen gölet projesinden sonra buranın çevresini, gelecek nesillere hitap edecek şekilde baştan aşağıya yeniden dizayn ederek sosyal ve kültürel organizasyonların yapılacağı, vatandaşların gönül rahatlığıyla dinlenip zamanını faydalı geçirebileceği özel bir park hüviyetine dönüştürdük. Her yaştan vatandaşa hitap eden sosyal, kültürel, sanat ve sportif alanlara sahip parkımız her yönüyle şehrimize çok yakışmıştır. Tüm hemşehrilerimizi parkımıza bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA