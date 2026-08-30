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Tam taraftarlarla barış sağladı derken Ederson için olay yaratacak bir iddia

Tam taraftarlarla barış sağladı derken Ederson için olay yaratacak bir iddia
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Benfica, deneyimli kalecisi Anatoliy Trubin'in takımdan ayrılması durumunda eski kalecisi Ederson için Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için Portekiz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. 

BENFICA'DA GÜNDEM EDERSON

A Bola’da yer alan habere göre, Portekiz temsilcisi Benfica, Ukraynalı kalecisi Anatoliy Trubin’in takımdan ayrılması durumunda eski oyuncusu Ederson’u yeniden kadrosuna katmak için harekete geçebilir. Benfica’da teknik heyet değişikliğinin ardından Trubin’in ilk 11’deki yerini kaybetmesi ayrılık ihtimalini güçlendirirken, kırmızı-beyazlı yönetimin olası bir kaleci boşluğunu tecrübeli isimle doldurmayı planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE AYRILIĞA SICAK DEĞİL

Sezona başarılı bir başlangıç yapan 33 yaşındaki tecrübeli eldivenin sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin, takımın önemli parçalarından biri olan Ederson’un ayrılığına kolay kolay izin vermeyi düşünmediği ifade edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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