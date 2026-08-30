Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi vitesi 5'e taktı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0 kazandı.

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ GOL GELDİ

3. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

FENERBAHÇE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

5. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı Muric tamamladı. Top üstten auta çıktı.

BU KEZ SAMSUNSPOR HÜCUMA ÇIKTI

27. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sekongo'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

MURIC'İN KAFA VURUŞU DİREĞE TAKILDI

33. dakikada Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muric'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

OĞUZ AYDIN'DAN NEFİS BİR GOL

Fenerbahçe farkı ikiye çıkarttı. Mücadelenin 49. dakikasında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin tek pasında Oğuz Aydın sol kanattan müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi.

DERBİ ÖNCESİ 3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi ligde de hata yapmayarak 6 puana ulaştı. Samsunspor ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.