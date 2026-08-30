Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi vitesi 5'e taktı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi vitesi 5'e taktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Gelecek hafta derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltti.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi.
  • Fenerbahçe'nin gollerini 3. dakikada Muric ve 49. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
  • Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya, Samsunspor ise 4'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0 kazandı.

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ GOL GELDİ

3. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

FENERBAHÇE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

5. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı Muric tamamladı. Top üstten auta çıktı.

BU KEZ SAMSUNSPOR HÜCUMA ÇIKTI

27. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sekongo'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

MURIC'İN KAFA VURUŞU DİREĞE TAKILDI

33. dakikada Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muric'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

OĞUZ AYDIN'DAN NEFİS BİR GOL

Fenerbahçe farkı ikiye çıkarttı. Mücadelenin 49. dakikasında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin tek pasında Oğuz Aydın sol kanattan müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi.

DERBİ ÖNCESİ 3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi ligde de hata yapmayarak 6 puana ulaştı. Samsunspor ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü, 3 haftalık ralli sona erdi

Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor

Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu

Düğün kabusa döndü: Yüzlerce kişi acillere koştu
Tam taraftarlarla barış sağladı derken Ederson için olay yaratacak bir iddia

Tam taraftarlarla barış sağladı derken Ederson için olay iddia
Gardi transferdeki bilinmeyeni açıkladı: Meğerse Leao'ya Galatasaray dışında...

Neler olmuş neler! Meğerse Leao'ya Galatasaray dışında...
Arda Turan'ı çıldırtan hakem! Dünya futbolunun efsanesini hedef aldı

Arda Turan'ı çıldırttılar! Dünya futbolunun efsanesini hedef aldı
10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu

10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu