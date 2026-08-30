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Trump’tan Kanadalı şirketlere çağrı: ABD’ye taşının, tarife yok

Trump’tan Kanadalı şirketlere çağrı: ABD’ye taşının, tarife yok
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ABD Başkanı Donald Trump’tan Kanada ile ticaret yapan şirketlere dikkat çeken çağrı geldi. Kanada ile ticaret savaşının sürdüğü bir dönemde Trump, ABD ile iş yapan Kanadalı şirketlerin ülkesine taşınmasını istedi ve ABD’ye dönen firmalara tarife uygulanmayacağını açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, Kanada ile giderek sertleşen ticaret geriliminin ortasında Kanadalı şirketlere dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Trump, ABD ile iş yapan Kanada merkezli şirketlerin faaliyetlerini ülkesine taşımasını isterken, ABD’ye dönen şirketlere tarife uygulanmayacağını söyledi.

“DERHAL ABD’YE TAŞINSINLAR”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile ticaret yapan tüm Kanadalı şirketlere seslendi.

Trump, “Amerika ile iş yapan tüm Kanadalı şirketler derhal Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınsın” çağrısında bulunurken, bazı şirketlerin geçmişte ABD'den Kanada'ya taşındığını savundu.

“GERİ DÖNERSENİZ TARİFE YOK”

ABD Başkanı, Kanada’ya taşınan şirketlerin yeniden ABD’ye dönmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını belirtti.

Trump, paylaşımında, “Tekrar taşındığınızda tarife yok” mesajını verdi. Ayrıca Kanada merkezli işletmelerin ABD’ye yöneldiğini öne sürerek, ülkesinin özellikle otomotiv sektöründe üretimi kendi bünyesinde artıracağını söyledi.

TİCARET SAVAŞI GİDEREK SERTLEŞİYOR

Trump’ın açıklaması, Washington ile Ottawa arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi. ABD, 22 Ağustos itibarıyla yaklaşık 27,6 milyar dolarlık Kanada malına yüzde 50 ek tarife uygulamaya başlarken, Kanada da ABD ürünlerine karşı misilleme tarifeleri açıkladı.

Trump yönetimi ayrıca Kanada’dan ithal edilen bazı otomotiv ürünleri için yüzde 50’lik ek vergiler uyguluyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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