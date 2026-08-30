Gardi transferdeki bilinmeyeni açıkladı: Meğerse Leao'ya Galatasaray dışında...

İtalyan menajer George Gardi, Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'nun süreciyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''3-4 AYDAN DAHA UZUN SÜRE ÖNCE BAŞLADI''

Rafael Leao transferinin çok karmaşık ve uzun bir müzakere süreci sonrası gerçekleştiğini belirten Gardi, "Aslında 3-4 aydan daha uzun süre önce başladı; bu transfer görüşmesinde başkan ve başkan yardımcısıyla birlikte çalışıyordum. Kolay değildi çünkü Rafa büyük ve üst düzey bir oyuncu, Milan'da 7 yıl geçirdi. Leao'nun Milan'dan ayrılmasını ve Galatasaray'a gelmeyi kabul etmesini sağlamak büyük bir işti. Galatasaray'a gelme fikrini her zaman sevdi. Bu aylar boyunca birçok teklifi reddetti, bunların hepsi basına yansımadı. Sonunda buraya gelmeyi çok güçlü bir şekilde istedi. Elbette diğer ülkelerden yüksek miktarda teklifler vardı. Başka bir Türk kulübünden de teklif almıştı. Premier Lig'den de çok önemli bir teklif geldi. Bu yüzden başkanın ve başkan yardımcısının oyuncu tarafında bana yardımcı olmak için çok önemli bir iş çıkardığını düşünüyorum. Rafa'ya da, Premier Lig'e gidip oynayabileceğini ama burada oynamanın farklı olduğunu anlattık. Galatasaray'da göreceği tutku, sevgi ve mutluluğu başka hiçbir kulüpte bulamayacağını söyledik. Bence sonunda farkı oluşturan da bu oldu. Milan tarafı da kolay değildi çünkü oyuncu için çok yüksek bir bonservis istediler. Fiyatı düşürmek için ağustosun son haftasına kadar beklemek zorunda kaldık, aksi takdirde fiyat çok daha yüksek olurdu. Doğru zamanlamayı bekleyerek pazarlığı tamamladık. Bu Galatasaray için büyük bir şey, Türkiye için de büyük bir şey. Galatasaray şu anda Victor Osimhen, Leroy Sane ve Rafa Leao ile birlikte dünyadaki en iyi hücum hatlarından birine sahip" ifadelerini kullandı.

''BAŞKA HİÇBİR YERDE BULAMAYACAĞINI ANLATTIK''

"Galatasaray'da bulacağı sevgiyi, tutkuyu ve mutluluğu başka hiçbir yerde bulamayacağını anlattık"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın son güne kadar Portekizli futbolcuyla ilgilendiğini aktaran Gardi, "Başkan ve başkan yardımcısıyla birlikte oyuncuyla konuştuk. Dün birlikte Rafa ile son bir kez görüştük. Elbette küçüklüğünden beri hayali Premier Lig'de oynamaktı. Bu yüzden Premier Lig'den hem maaş hem de Milan'a yapılan teklif anlamında önemli rakamlar geldiğinde önce de söylediğim gibi, ona Galatasaray'da bulacağı sevgiyi, tutkuyu ve mutluluğu başka hiçbir yerde bulamayacağını anlattık. Bence bu mesajı ona ilettik ve kendisi burada dünya futbolunun zirvesine yeniden dönebileceğine inandığımız bir oyuncu" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR KULÜPTEN TEKLİFLER VARDI''

27 yaşındaki futbolcuyla birçok farklı ülkeden ve birçok farklı takımın ilgilendiğini ancak kendisinin Galatasaray'a gelmeyi tercih ettiğini dile getiren Gardi, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kulüp isimleri vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum ama oyuncuya İtalya'dan, Premier Lig'den, Türkiye'den bir kulüpten ve diğer ülkelerden teklifler vardı. Elbette önemli bir oyuncu, bu yüzden Avrupa'daki birçok önemli kulüp onun için geldi ve daha yüksek maaşlar teklif ettiler. Bu yüzden kulüp için büyük bir başarı oldu. Başkan ve başkan yardımcısıyla birlikte son iki ayda Rafa ile çok konuştuk ve buraya gelmeye ikna oldu. Kupalar kazanabileceğine ve futbolun en üst seviyesine geri dönebileceğine ikna olarak geldi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı