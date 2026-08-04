Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz

CHP’den 91 milletvekilinin istifa ederek Yeni Parti’ye geçmesiyle ana muhalefet liderliğini eline alan Özgür Özel’in; CHP’deki istifalar, İmralı Süreci’ne ilişkin yasal düzenlemeler ve partisinin yol haritası hakkında konuştu.

Partisinin yol haritasını paylaşan Özel, "Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran, delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir yanından gelip Grup Toplantısı'nı onurlandıran kıymetli misafirlerimiz. Milletimizin talimatı ile kurulan milletimiz ile büyüyen Yeni Partimizin ilk Grup Toplantısı'ndan sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bizler girdiği ilk seçimleri kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hiç yenilmeyen, yenilgiyi bilmeyen, yenilgiye alışmayan, kazanan, kazanmaya söz veren, iktidara yürüyen kadrolarız.

"MAĞLUBİYETİ REDDEDEN..."

Kontrollü muhalefet olmayı reddeden, mağlubiyeti reddeden, kendine çizilen sınırlar içinde muhalefeti reddeden, bu yüzden de bir sivil darbenin hedefi olmuş ama pes etmemiş, boyun eğmemiş, geri çekilmemiş, teslim olmamış Kuvayı Milliye ruhunun bugünkü temsilcileriyiz.

Bu salonda son yaptığımız grup toplantısında nasıl bir yargı darbesine maruz kaldığımızı detaylarıyla anlatmıştım. Bu darbe pratiğine karşı verdiğimiz hukuki, siyasi, fiziki mücadeleye sizler tüm milletimizle birlikte en yakından şahitsiniz; bu mücadelenin içindesiniz, bu mücadelenin ta kendisisiniz.

"YENİ PARTİYİ AÇMAYI GÖREV BİLDİK"

Tüm bu saldırılardan sonra bir karar vermemiz gerekiyordu. Biz de istikameti egemenliğin gerçek sahiplerine, halkımıza, milletimize sorduk. 60 günde 22 il gezdirdik, vatandaşlarımızla el ele tutuştuk ve göz hizasında onlarla dertleştik, dinledik, önerilerini, talimatlarını aldık.

Umutsuz olanlara, korkanlara, "Amana geri çekilmeyin, teslim olmayın, teslim etmeyin, bizi bırakmayın" diyenlere dedik ki: "Hiç endişe etmeyin; ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız!" Günü geldiğinde millet kavrayıp "Artık yeter" dediğinde, millet "artık yeni bir yolu açın, benim umutlarımı karartmayın, benim umudum olun, sizinle birlikte yürüyeceğim, yanınızda duracağım, arkanızda duracağım, sana, size sahip çıkacağım, bir yol açın" dediğinde artık bu talimattan sonra yeni yolu açmayı bir görev bildik.

"MİLLETİN TALİMATIYLA..."

Yeni Partimizi 24 Temmuz günü milletin talimatıyla, milletin vekilleriyle, 91 arkadaşımızla birlikte kurduk. Şimdi asıl görevimiz yarını birlikte kurmaktır; ortak geleceğimizi birlikte planlamak, birlikte kurmaktır. Çünkü biz Yeni Parti'yi "bir partimiz olsun" diye kurmadık; biz Yeni Parti'yi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk.

Millet istediği için partimizi kurduk. Millet "yeni olsun" dedi, "Yeni Parti" dedi. Adını kendi koydu, adını "Yeni" koyduk. Şimdi de bütçesini onların bağışlarıyla oluşturuyoruz. Yeni Parti'nin kuruluş talimatını da, adını da, bütçesini de millet koymuştur, millet belirlemiştir.

Bu yüce çatı altında hatırlatmak isterim ki, demokrasi tarihi bütçe hakkının ete kemiğe büründüğü, binalar kurduğu, içine girdiği parlamentoları oluşturduğu tarihtir. Bir tek adamın bildiği gibi para toplayıp, bildiği gibi hizmet etmesine karşı; "Verilecek vergiye de, yapılacak hizmete de biz karar vereceğiz" yaklaşımı bütçeyi, bütçe hakkını ve verdiği verginin arkasını aramayı, yani gelişmiş bir demokrasi anlayışını kurmuştur.

"BÜTÇESİNİ VEREN MİLLETE TAM SORUMLULUK"

Parlamentolar bütçeden, bütçe hakkından temel alırlar. Nerede bir yapı varsa onu kuranlar bütçesini belirliyorsa, onu izliyorsa, denetliyorsa orada demokrasi vardır, kalkınma vardır, başarı vardır. Birazdan detaylıca anlatacağım; Yeni Parti'nin bundan sonraki yürüyüşünde kurduran millete, adını koyan millete, bütçesini veren millete karşı tam sorumluluk vardır, tam hesap verme vardır.

Tüm bu sebeplerle Yeni Parti tavanda değil, tabanda kurulmuştur. Millete rağmen değil, milletle birlikte kurulmuştur. Yeni Parti, Türkiye'nin hasret kaldığı yeni siyasetin partisidir. Bu partide "Oyu bize verin, yetkiyi bize verin ya da üye olun kenara çekilin, gerisini bize bırakın" anlayışı yoktur. Bu partiyi millet kurmuştur; bu partiye yön verecek, istikamet tayin edecek yegane güç de milletin kendisidir.

"YENİ NESİL BİR SİYASET"

Bu partinin kapıları vatanını, milletini seven; demokrasiye, adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. Bugünün Türkiye'si dünün Türkiye'si değildir. Dünün siyaset anlayışı da bugünün Türkiye'sine kafi değildir. Yeni Partimiz yeni nesil bir siyasetin partisidir. Milletle tepeden konuşan, tepeden bakan, üstten üstten cümleler kuran siyasetçilerin partisi değildir. Milleti dinleyen siyaset anlayışının; ülkeye demokrasi vadedenlerin bunu sokağa, mahalleye, eve, köye, bucağa giderek dinlediği ve başlattığı bir siyasi hareketin partisidir.

"YENİ SİYASET, ENİ İLKELERLE KURULUR"

Ve bunları yapabilmek için bu ülkeye ne vadediyorsak onu önce kendi evimizde kurmayı, kendi evimizde hayata geçirmeyi temel prensibimiz olarak belirledik. Siyasette katılımcılık vadedebilmenin tek şartı vardır; önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Adalet vadedebilmenin ülkeye tek şartı vardır; önce adaleti kendi partinizde, kendi evinizde hakim kılacaksınız. Bizim yeni nesil siyaseti kurma iddiamız bir vaatten ibaret değildir.

Yeni siyaset, yeni ilkelerle kurulur. İşte bugün bu toplantıda Yeni Parti'nin bu çatı altında sizlerle birlikte yaptığı ilk toplantısında Yeni Parti'nin siyaset ilkelerini hep birlikte Türkiye'ye ve dünyaya ilan edeceğiz. Emin olun ki bu yürüyüş arzu ettiğiniz sona ya da ara durağa vardığında, biz başardığımızda; Türkiye'de demokrasiyle gelmiş, demokrasinin imkanlarıyla iktidarını perçinlemiş, sonra adım adım demokrasiyi geriletip otoriterleşmeyi sağlamış, günün sonunda bütün dünyanın "Acaba Türkiye'de serbest seçimler bir daha olacak mı?" sorusunu ortaya koymuş bir iktidarı biz hep birlikte yendiğimizde, bütün dünya Türkiye örneğini, Türkiye'de iktidarı değiştiren bu yeni nesil siyaseti, kapsayıcı, akışkan örgütlenme modelimizi, şeffaf, hesap veren mali durumumuzu ve örgütlenmeden iktidar yürüyüşüne kadar partiye gelen herkesin bu yükün bir tarafından, ucundan tutabildiği, taşıyabildiği, kendini ait parçası da değil, sahibi hissettiği kurucu bir siyaseti dünya siyaset tarihine kazımak sizin için, bizim için ve benim için bundan sonra sadece an meselesidir, sandığa ulaşma meselesidir.

ÖRGÜTLENME STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Değerli dostlar, kıymetli milletimiz, değerli arkadaşlarım. Önce örgütlenme modelimizden başlayalım. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adımı atıyoruz. Çünkü demokrasi sadece sandığa gidip oy vermek değildir. Demokrasi yurttaşlar kendini siyasetin öznesi olarak hissettiğinde sağlam temellere oturmuş olur. Belki de siyasetin çok uzun yıllardır unuttuğu, unutturduğu şey de budur.

Biz insanlarımızın farklılıklarından güç alan ama onları ortak bir gelecek hayalinde buluşturmayı başaran, başaracak olan bir siyasete talibiz. Belki de siyaset bundan sonra Yeni Parti'den sonra sadece Yeni Parti, Yeni Partililer için değil, Türkiye siyasetindeki tüm kurumlar ve tüm kişiler için de bugünden sonra geri dönmeyecek bir kazanıma sahip olacak.

"KIDEMLİSİ OLMAYAN BİR PARTİ"

İşte Yeni Parti üyeliği bunun ilk adımıdır. Yeni Parti üyeliği siyasi karar süreçlerine ortak olmak, sorumluluk üstlenmek, hesap sormak ve hesap verebilmek üzerine kuruludur. Yeni Parti olarak demokratik katılımı esas alan yeni bir örgütlenme modelini çalıştık ve milletimize arz ediyoruz. Bu örgütlenme modelinin asli unsuru Yeni Parti'nin eskisi olmayan, her birisi yeni, kıdemlisi olmayan, her biri bir diğeri kadar kıdemli, sözü başkasından geride olmayan, sesi daha az çıkmayan, iddiası kimsenin gerisinde olmayan herkesin birbirine eşit yepyeni üyeleridir.

Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil; sizlerin, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir. Örgütlendiğimiz 81 ilin tamamında il meclislerinin kurulması, siyasetin de orada kurulması, orada tartışılması, orada yönetilmesi, oradan yapılması, sahaya yayılması, orada değerlendirilmesi esastır.

"DELEGE BİÇİMİNİ TERK EDİYORUZ"

Toplumun tüm kesimlerinin; işçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, iş insanların, esnafların, sivil toplum ve akademi dünyasının, kadınların ve elbette gençlerin politikalarımızı belirleyeceği, hayata geçireceği siyaset zemini ilçe ve il meclislerimizdir. İlçe ve il meclislerindeki komisyonlarımız, kurullarımız yeni gelen her üyenin, her bir üyemizin yetkinliğine, etkinliğine ayıracağı zamana, verebileceği emeğe göre onları kapsayan, onları çalıştıran, onların çalışmalarına destek veren ve siyasetin gücünü onlardan alan dinamik yapılar olarak siyaset sahasından asıl unsurları olacaktır.

Yeni Parti'ye yeni katılan bir üye "Seçimler geçti, birazcık beklemelisin, birazcık seni tanıyalım, bir görev veririz" yerine kendini içinde bulduğu dinamik, akışkan, kapsayıcı ve sürekli siyaset yapan, siyaset üreten bir modele dahil olacak. Modelin kendisi zaten yeni üyeyi ya da şikayet edeni kendi içine çekecek, kendi safına çekecek, iktidarın değişmesini beklemek yerine değiştirenlerden, değişmesi için çaba sarf edenlerden biri haline getirecektir. Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran, delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz.

GENEL BAŞKAN NASIL SEÇİLECEK?

Artık delegelik Siyasi Partiler Kanunu'nun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak; Yeni Partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir! Yeni Parti Türkiye'de siyaset yapış biçimini değiştirecek, Türkiye'de siyasetin yapılış biçimini değiştirecektir. Artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek; üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu yeni nesil siyaset Yeni Parti ile birlikte kurulacaktır. Bizim partimizin gücü liderinden, yöneticilerinden değil; partimizin gücü örgütünden ve bilhassa her bir üyesinden gelecektir. Geçtiğimiz son grup toplantısında zamanı gelmiş, başka çaresi kalmamış bir ayrılıktan hemen önce nasıl son bir teklifle bütün üyelerle yapılacak bir genel başkan seçiminin son çare olduğunu söyledim ve buna cevap alamadım ya da "Efendim mümkün değil" diyenlere, yani mümkün görmeyenlere, o yüzden de iktidar değiştirmek yerine kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere bu siyasetin nasıl mümkün olacağını görmek için Yeni Parti'yi izlemeye davet ediyorum. 24 Temmuz günü Yeni Partimizin teknik kuruluşunu 91 milletvekili olarak bizler hep birlikte gerçekleştirdik. Kurulduğumuz gün ana muhalefet partisi olma görevini, yetkisini ve sorumluluğunu üstlendik. Resmi prosedürleri, teknik ve hukuki işlemleri hızla tamamladık.

Kaynak: Haberler.com