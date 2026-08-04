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Michigan'da Siklosporiyazis Salgını: 2 Ölüm

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ABD genelinde 18 binden fazla kişiyi etkileyen siklosporiyazis salgınında Michigan'da iki kişi hayatını kaybetti. Eyalette 11 bin 234 vaka görülürken, 193 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaynağın marul veya yeşillikler olabileceği düşünülüyor.

ABD genelinde 18 binden fazla kişiye bulaşan ve şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" salgını nedeniyle Michigan eyaletinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından yapılan açıklamaya göre, eyalette "siklosporiyazis" hastalığına yakalananların sayısı 11 bin 234'e çıktı.

Parazit kaynaklı bu bağırsak hastalığı nedeniyle eyalette 30 Temmuz'dan bu yana 193 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastalığın yanı sıra diğer ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen 2 kişi ise salgına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Eyalet yetkililerinin salgına ilişkin soruşturması sürerken, kaynağın marul veya yeşillikler olabileceği değerlendiriliyor.

Michigan'da yaşamını yitiren söz konusu 2 kişi, ABD genelinde kontamine gıdalardan kaynaklanan ve şiddetli ishale neden olan salgında ölümle sonuçlanan ilk vakalar olarak kayıtlara geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 30 Temmuz'da, ülkedeki "siklosporiyazis" vakalarının sayısının 45 eyalette 18 bini aştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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