Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı?

Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Eğitim sendikaları ve muhalefetin MEB'in yeni müfredat taslağına yönelik tepkileri dikkate alınmadı. Peki, Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Detaylar...

YENİ EĞİTİM MÜFREDATI ONAYLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, yeni müfredatın Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu. MEB'in yeni müfredat taslağına yönelik eğitim sendikaları ve muhalefetten gelen tepkiler dikkate alınmazken müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için iletilen tüm görüş ve önerilerin şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirildiğini ve öğretim programlarına yansıtıldığını, tekrar görüşülen yeni müfredatın Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçtiğini duyurdu.

Demirli, AA muhabirine, yeni müfredat taslağına ilişkin kamuoyundan gelen görüş ve önerilerin alındığı askı sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİN YÜZDE 58'İ ÖĞRETMENLERE AİT

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metnin, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programının, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programının 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunulduğuna dikkat çeken Demirli, 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve önerinin geldiğini belirtti.

Bu süreçte taslağın 1 milyon 662 bin 780 kez görüntülendiğini belirten Demirli, gelen görüş ve önerilerin yüzde 58'inin öğretmenlere ait olduğunu aktardı.

STK VE EĞİTİM PLATFORMLARI DA GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Bu kapsamda yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri geldiğine işaret eden Demirli, "Yeni müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi. Söz konusu paydaşların oranı da yüzde 42 olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Demirli, gelen görüşlerin üçte birinin ortak metne, altıda birinin ise okul öncesi eğitim programına yönelik olduğunu söyledi.

"GÖRÜŞ VE ÖNERİLER, KOMİSYONLARCA PAYLAŞILDI"

Cihad Demirli, askı sürecinin tamamlanmasıyla bildirilen görüş ve önerilerin nasıl değerlendirildiği sorusu üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Görüş ve öneriler, askı sürecinde her gün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ile ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı. Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı. Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı. Yeni müfredata ilişkin 26 dersin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları, 16-22 Mayıs'ta Kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti."

KADEMELİ ŞEKİLDE UYGULANACAK

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan yeni öğretim programlarına, makam onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

EĞİTİM SENDİKALARI VE MUHALEFET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MEB'in yeni müfredatı taslak halindeyken STK'lar, eğitim sendikaları ve muhalefetin eleştirilerinin odağında olmuştu. Taslak, bilimsel içeriklerin azaltılması ve "ahlak" derslerinin artırılması yönünden tepki çekerken Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Özbay, "Tekkede mürit mi yetiştiriyorsunuz?'' diye sormuştu. Eğitim Sen ise müfredatı, ''MEB'in 'yeni müfredatı', düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen ve yorumlamayan robot ve ruhsuz nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandı'' diyerek eleştirmişti.

"İTİBARDAN TASARRUF OLUR EĞİTİMDEN OLMAZ"

İstanbul Saraçhane'deki 'eğitim mitingi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz" diyerek yeni müfredata tepki göstermişti.

Özel, "Bu müfredatta 'Türkiye Cumhuriyeti' yerine ifadeler 'Türkiye' olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet'le derdi olan bir bakan, Cumhuriyet'le sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir" demişti.

CHP'NİN MECLİS GRUBU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜ

TÜSİAD, "Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli" çağrısında bulundu.

"AKP iktidarının çağdışı eğitim manifestosudur" diyen CHP'nin Meclis Grubu Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, taslağın toplumun bütün kesimlerini kapsamadığını vurgulyarak bir an önce geri çekilmesini istedi. Hun, toplumun bütün kesimlerinin yer alacağı kolektif akıl ve perspektif ile çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir eğitim programı hazırlanması çağrısı yaptı.