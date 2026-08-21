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Dünya Kupası'na rakip turnuva! Tam 96 ülke mücadele edecek

Dünya Kupası'na rakip turnuva! Tam 96 ülke mücadele edecek
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Dünya futbolunda dengeleri değiştirebilecek dev bir organizasyon için düğmeye basıldı. UEFA ile CONCACAF'ın, Avrupa ile Kuzey ve Orta Amerika-Karayipler bölgesinden toplam 96 milli takımın katılacağı ortak bir Uluslar Ligi için görüşmelere başladığı belirtildi. Projenin hayata geçmesi halinde Avrupa'nın devleri ile ABD, Meksika ve Kanada gibi ülkeler düzenli olarak resmi maçlarda karşılaşabilecek.

The Guardian'ın haberine göre henüz erken aşamadaki projenin, 2028 Avrupa Şampiyonası'nın ardından hayata geçirilmesi değerlendiriliyor. Turnuvada UEFA'nın 55, CONCACAF'ın ise 41 üyesi olmak üzere toplam 96 ülkenin mücadele etmesi planlanıyor.

AVRUPA DEVLERİYLE AYNI GRUBA GİREBİLECEKLER

Organizasyonun farklı seviyelerden oluşan lig sistemiyle oynanması öngörülüyor. En üst seviye olan A Ligi'nde İspanya, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa devleri; ABD, Meksika ve Kanada gibi CONCACAF'ın önde gelen ülkeleriyle aynı gruplara düşebilecek. Lig aşamasının ardından eleme maçları ve dört takımın mücadele edeceği final turnuvasıyla şampiyon belirlenecek.

FIFA'NIN ONAYI BELİRSİZ

Yeni organizasyonun mevcut milli maç takvimi içerisinde oynanması planlandığı için FIFA'dan ayrıca onay gerekip gerekmediği henüz netlik kazanmadı. Projenin ilerleyen yıllarda daha da büyümesi de gündemde. Habere göre Asya Futbol Konfederasyonu da küresel bir Uluslar Ligi fikrine ilgi gösteriyor.

Alper Kızıltepe
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