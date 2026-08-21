Dünya Kupası'na rakip turnuva! Tam 96 ülke mücadele edecek

The Guardian'ın haberine göre henüz erken aşamadaki projenin, 2028 Avrupa Şampiyonası'nın ardından hayata geçirilmesi değerlendiriliyor. Turnuvada UEFA'nın 55, CONCACAF'ın ise 41 üyesi olmak üzere toplam 96 ülkenin mücadele etmesi planlanıyor.

AVRUPA DEVLERİYLE AYNI GRUBA GİREBİLECEKLER

Organizasyonun farklı seviyelerden oluşan lig sistemiyle oynanması öngörülüyor. En üst seviye olan A Ligi'nde İspanya, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa devleri; ABD, Meksika ve Kanada gibi CONCACAF'ın önde gelen ülkeleriyle aynı gruplara düşebilecek. Lig aşamasının ardından eleme maçları ve dört takımın mücadele edeceği final turnuvasıyla şampiyon belirlenecek.

FIFA'NIN ONAYI BELİRSİZ

Yeni organizasyonun mevcut milli maç takvimi içerisinde oynanması planlandığı için FIFA'dan ayrıca onay gerekip gerekmediği henüz netlik kazanmadı. Projenin ilerleyen yıllarda daha da büyümesi de gündemde. Habere göre Asya Futbol Konfederasyonu da küresel bir Uluslar Ligi fikrine ilgi gösteriyor.