Fon operasyonunun perde arkası! Bakan Gürlek ilk kez anlattı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'deki yatırım ortamı, yatırımcıların hukuki güvenliği ve son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye yatırım yapanların hukuk alanında sorun yaşamamasını ve hukuki güvenlik hissetmesini önemsediklerini belirten Gürlek, özellikle ticari davaların makul sürelerde sonuçlandırılmasının yatırımcı açısından önemine dikkat çekti. Gürlek, iş insanlarının zamanlarını adliye koridorlarında geçirmek yerine kendi işlerine odaklanmasını istediklerini ifade etti.

"FONLARDA OLAĞANÜSTÜ HAREKETLER GÖRDÜK"

Son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere değinen Gürlek, Türkiye'de 8,5 milyon vatandaşın borsada bulunduğunu, fonların ise son iki yıldır yoğun şekilde kullanılmaya başladığını söyledi.

Gürlek, fon piyasasında tespit ettikleri hareketliliğe ilişkin şunları söyledi:

"8 buçuk milyon vatandaşımız borsada var. 2 yıldır da fonlar yoğun olarak kullanılmaya geldi. Son zamanlarda fon denilen sistemlerde olağanüstü hareketler olduğunu gördük. Orantısız büyüme olduğunu gördük."

SÜRECİN BAŞLAMASI İÇİN SPK'YA BAŞVURDULAR

Fonlardaki olağanüstü hareketler ve orantısız büyümenin ardından harekete geçtiklerini anlatan Gürlek, sürecin başlatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Gürlek, iyi niyetle yatırım yapan vatandaşların paralarının heba edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

"40 MİLYON DOLARLIK TRANSFERİ DURDURDUK"

Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturması kapsamında uygulanan tedbirlerin ayrıntılarını da paylaştı.

Soruşturma ve tedbir sürecinde fon sahipleri ile yönetim kurullarının mal varlıklarına yönelik tedbir kararları uygulandığını açıklayan Gürlek, alınan kararın yüksek tutarlı bir para transferinin önüne geçtiğini söyledi.

Gürlek şu ifadeleri kullandı: "Fon sahiplerinin yönetim kurullarının mal varlıklarına el koyduk. 40 milyon dolar para transfer edilmesi istenirken bizim tedbir kararımızdan dolayı banka izin vermedi. Sistem olarak buna izin vermeyeceğiz."

YATIRIMCILAR İÇİN HUKUKİ GÜVENLİK VURGUSU

Gürlek, Türkiye'deki yatırımcıların hukuk alanında öngörülebilir bir ortamla karşılaşmasını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemelere de değindi.

Yargının hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 12. Yargı Paketi'nin Meclis'te kabul edildiğini belirten Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin ise ekim ayında Meclis gündemine gelmesinin planlandığını açıkladı.

TİCARET MAHKEMELERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Ticari davaların uzun sürmesine ilişkin eleştirilerin bulunduğunu belirten Gürlek, bu konuda atılan adımları da anlattı.

İstanbul'daki ticaret mahkemelerinin tek çatı altında toplandığını söyleyen Gürlek, ticaret hakimlerinin alanında uzman ve nitelikli hakimler arasından seçildiğini ifade etti.

Gürlek ayrıca ticaret mahkemesi başkanlarının daha önce ticaret mahkemesi üyeliği yapmış ve en az 10 yıllık deneyime sahip hakimler arasından belirlendiğini söyledi.

İŞÇİ-İŞVEREN DAVALARINA DA DEĞİNDİ

Adalet Bakanı Gürlek, yatırımcıların karşılaştıkları hukuki sorunlar arasında işçi-işveren davalarının da bulunduğunu söyledi.

Bu alandaki sorunların çözülmesi konusunda Adalet Bakanlığı olarak üzerlerine düşen çalışmaları yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com