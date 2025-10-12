Kar geliyor, peki okullar tatil mi? Meteoroloji'den art arda gelen uyarılar sonrası gözler Trabzon, Rize ve Artvin'e çevrildi. 13 Ekim Pazartesi günü için kar yağışı beklentisi artarken, öğrenci ve veliler büyük bir merakla "Yarın Trabzon, Rize ve Artvin okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yarın Trabzon, Rize ve Artvin okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İşte tüm detaylar...

YARIN TRABZON, RİZE VE ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altına düştü. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon, Rize ve Artvin için kar ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu durum, bölgedeki vatandaşlar kadar veliler ve öğrenciler arasında da "Yarın Trabzon, Rize ve Artvin okullar tatil mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar doğrultusunda 6 il için sarı kodlu alarm verilirken, bu illerden üçü Trabzon, Rize ve Artvin oldu. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışının ulaşımı aksatabileceği, görüş mesafesini düşürebileceği ve okula gidiş gelişlerde sorun yaratabileceği tahmin ediliyor.

Ancak, şu ana kadar Trabzon, Rize ve Artvin Valilikleri tarafından herhangi bir resmi tatil açıklaması yapılmadı. Bu nedenle 13 Ekim sabahı itibarıyla okulların açık olması bekleniyor. Karar, hava koşullarının seyrine göre sabah saatlerinde güncellenebilir. Özellikle yoğun kar yağışı görülmesi durumunda ani bir duyuruyla tatil kararı alınabilir. Velilerin, sabah saatlerinde yerel yönetimlerin resmi kanallarını takip etmeleri önerilir.

13 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ekim Pazartesi günü için ülke genelinde birçok bölgede hava koşulları oldukça sert geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere bazı illerde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Bu açıklamalar sonrası "13 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?" sorusu birçok öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor.

Ancak, 13 Ekim Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde resmi olarak ilan edilmiş bir okul tatili kararı bulunmamaktadır. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin gibi kar yağışı uyarısı yapılan bölgelerde dahi Valiliklerden henüz bir açıklama gelmemiştir. Bu nedenle, hava koşulları ne kadar sert olursa olsun, resmi bir açıklama yapılmadıkça okullar açık kabul edilir.

Yine de geçmiş tecrübeler gösteriyor ki, yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ani valilik kararları alınabiliyor. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin sabah saatlerinde yerel valilik açıklamalarını, il milli eğitim müdürlüklerinin duyurularını ve bölgesel haber kaynaklarını takip etmeleri büyük önem taşıyor.

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERDE BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son uyarılara göre, 6 il için sarı kodlu meteorolojik alarm verildi. Bu iller ve beklenen hava olayları şöyle:

Artvin: Yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Rize: Karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Trabzon: Şehir merkezinde yağmur, yükseklerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Adana: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hatay: Kuvvetli sağanak ve yıldırım riski bulunuyor.

Osmaniye: Yerel olarak etkili gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu durum, özellikle Doğu Karadeniz illerinde eğitimi doğrudan etkileyebilecek bir tablo oluşturuyor. Kar yağışı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımı zorlaştırabileceği için bölgedeki velilerin ve öğrencilerin dikkatli olması gerekiyor.