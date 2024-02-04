Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?

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YARGI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yargı'nın 28 Ocak 2024 Pazar günü yayınlanan 80. Bölümünde Ilgaz veCeylin, dava yüzünden birbirlerine düşüyorlar!

Ilgaz Meltem'in babasını evden kimin öldürdüğünü bir an önce bulmanın peşindedir. Fakat aynı davayı takip eden Ceylin'in kendisinden daha çok şey bilmesi ve ondan bunları sakladığını düşünmesi onu sinirlendirmiştir. Mesleki olarak ayrıldıkları yollar, ikisinin de aralarındaki gerilimi ayyuka çıkaracaktır.

Yeni bir yol bulma, hayata tutunma çabası içerisindeki Osman'a yardım hiç beklemediği yerden gelir. Öte yandan Merdan'ın ise herkesten gizli, kendi planları vardır; Kadir'e sürpriz cezaevi ziyareti niyetini açığa çıkaracaktır.

Çınar'ın ortadan yok olması başta Ilgaz ve Parla olmak üzere herkesi kaygılandırmaktadır. Kendi yolunu arayan Çınar kimsenin bilmediği, bambaşka bir dünya içerisinde bulur kendisini…

Ceylin bir yandan Yekta ile birlikte hastane davası ile uğraşırken, diğer taraftan da varını yoğunu zaten mağdur edilmiş olan Meltem ve ailesinden yana seferber eder. Ilgaz'ın anbean ensesinde olduğu vakada, birbirlerinden bulduklarını saklayarak ileri gidebilmek ikisini de zorlamaktadır. Günün sonunda hangisinin teorisi gerçek çıkacaktır; cinayeti esasen kim işlemiştir?

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YARGI KONUSU NE?

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

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YARGI OYUNCULARI

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu

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