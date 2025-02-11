Yalova okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı Yalova'da okul yok mu (Yalova Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Yalova'da okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı Yalova'da okul yok mu (Sinop Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

METEOROLOİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kara yolunun Bolu kısmında kalan Abant kavşağı ve Seymenler ile Düzce bölümünde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam etti.

Sisin de etkili olduğu güzergahta görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Bölgede kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Trafik ekipleri de Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, araçlarında zincir bulundurmalarını istedi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde ile Düzce'de Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinde de aralıklarla kar yağışı görüldü. Düzce'yi D-100 kara yoluna bağlayan Kuzey Çevre Yolu'nun güney kısımlarında ise sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerledi.

Yalova HAVA DURUMU



Yalova OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova Valiliğinden henüz 11 Şubat Salı günü için tatil ile ilgili duyuru gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE KAR UYARISI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Yalova °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ARTVİN °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya Elazığ ve Tunceli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu