Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle! 13 Eylül Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı mı?

Bu akşam yayınlanacak olan yeni sezonun ilk bölümüyle heyecanı doruğa çıkarmaya hazırlanan dizi, yine izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Özellikle dizinin sürükleyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici sahneleri ile izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Canlı izleme linkleri sayesinde diziyi anlık olarak takip etmek mümkün hale geliyor. Yalı Çapkını yeni bölümüyle heyecan yaratırken, canlı izleme linkleri de yoğun talep görüyor. İşte, Yalı Çapkını canlı izleme linkleri ve STAR TV'de diziyi izleyebilmeniz için gerekli tüm detaylar sizlerle...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI 74. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 74. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını dizisi 13 Eylül Cuma akşamı, 3. Sezonuyla Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

STAR TV CANLI İZLE

Yalı Çapkını adlı yapım, bu akşam saat 20:00'de STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen diziyi canlı izlemek için STAR TV'nin canlı yayın linkine ulaşabilirsiniz. Dizi severler için kaçırılmayacak bir fırsat!