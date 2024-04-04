Survivor All Star'da mücadele eden ve aldığı cezalarla sık sık adından söz ettiren Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden de paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce eşini arayarak "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarılarda bulunan Beria Özden, bu sefer de futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın hedefi oldu. Peki, Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi?

YAĞMUR SARNIÇ HANGİ İDDİALARDA BULUNDU?

Yunus Emre Özden'in şantajla evlendiğini ileri sürerek Beria Özden'i hedef alan Yağmur Sarnıç, şu ifadeleri kullandı: "Şantaj yaparak evlendi çocukla. Yunus Emre mecbur kaldı da bununla evlenmek zorunda kaldı. Çünkü bu kadın insanları gizli kayıt altına alıp şantaj yapan biri. Yunus bana hepsini anlattı, bende kayıtları duyuruyor. 'Ne yapayım Yağmur hayatımı bitirdi mecbur kaldım, kurtulamıyorum. Beni gizlice çekmiş bana şantaj yapıyor' diye anlattı."

BERİA ÖZDEN İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

"Bu kadın benim arkadaşımın evinde fuhuş yapan biriydi çok eski tanırım. Bana da yaptı şantaj ve beni aklınca Funda denen hasmıma satıyor. Ben acıdım bu sokakta kaldı bunu evime aldım. Bu kadına inanmayın yalancı, sahtekar, şantajcı, kayıtçıdır. Yunus bununla severek evlenmedi, bundan kurtulamıyor bu yapıştı adama şantaj yapıyor. Gizli videosunu çekmiş adamın. Yunus'un attığı kayıtlar bende mevcut ve vakti gelince hepsini mahkemeye vereceğim. Ayrıca bu kadın insanlara uyuşturucu madde temin ettiğine dair yazışmaları mevcuttur. Yunus masumdur bu kadın ona şantaj yapıyor. Onun üzerinden prim yaparak ünlü olma peşinde benim bunun fuhuş yaptığına ve temin ettiğine dair kanıtlarım ve tanıklarım var."

BERİA ÖZDEN İDDİALARA NE CEVAP VERDİ?

Yağmur Sarnıç'ın paylaşımlarına cevap veren Beria Özden ise şu ifadeleri kullandı: "İftira edenin hiç bir yerde yeri yoktur. Ortalık karıştırıp prim yapmaya çalışan kişi ile isteğiniz üzere uğraşacağım çünkü herkesi mağdur edip edip tehditler edip artık kenara çekilemeyecek. Bir gün öyle birine denk gelir ki sonuçları kötü olur. Bir biz kalmıştık her gün birine sallayan biri ve hakkımdaki haberleri zaten her şeyi açıklıyor."