YABANİ 33. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! #127916 Yabani son fragman full izle!

Yabani dizisinin 33. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Dizide bu hafta kritik sahnelerin ekrana geldiği belirtiliyor. Şebnem'in köşeye sıkıştıkça Serhan'a karşı kendini güvenceye almaya çalıştığı, ancak Güven'in izlerini adım adım takip ettiği vurgulanıyor. Yaman'ın ise Alaz'ı kendi tarafına çekebileceğine inanmaya başladığı ancak yaşanan bir felaketin ödeyecekleri bedelin çok ağır olduğunu gösterdiği belirtiliyor. YABANİ 33. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Yabani son fragman full izle!

YABANİ KONUSU NEDİR?

Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

YABANİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi, Ayşegül Ünsal, Serdar Orçin, Sezer Arıçay, Rojbin Erden, Seray Özkan, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Aleyna Al

YABANİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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